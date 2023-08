El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los consumidores de electricidad en Sonora tendrán subsidio hasta finales de octubre.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que las fallas en el servicio eléctrico registradas en la entidad se debieron a un acto de vandalismo y a la falla de un transformador, pero no fue generalizado.

“No hay un problema grave que afecte el abasto de energía”, dijo.

Informó que hoy a las 10:00 horas los técnicos de la CFE darán una conferencia de prensa para informar sobre estos casos, así como una explicación de cómo se fijan las tarifas, como se garantiza que no aumenten los precios.

“Es muy importante porque no solo es Sonora, sino Baja California, que se conozca como se fijan las tarifas y como hemos cumplido en no aumentar el precio de la luz para que no haya información politiquera”.

maot