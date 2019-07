Pide AMLO no fomentar xenofobia contra migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que no se fomente la xenofobia, el racismo y el rechazo a los extranjeros, porque en la Biblia se habla de proteger y no maltratar al forastero.

“En la Biblia se habla de proteger al forastero, de no maltratar al forastero. ¿Cómo vamos a ir a los templos?, ¿cómo vamos a ir a la iglesia si no cumplimos con los evangelios, con los mandamientos?, ¿cómo vamos a estar rechazando a seres humanos que se buscan la vida como pueden?, ¿por qué esas campañas, esa xenofobia?”

Durante su conferencia de prensa, el presidente fue cuestionado sobre el rechazo de Coahuila a no permitir el retorno de migrantes por su frontera, el mandatario rechazó el supuesto retorno de 18 mil migrantes provenientes de Estados Unidos.

“Es que no es cierto, o sea, es toda una campaña de rumores. No van a regresar 18 mil. Estaban pidiéndome, por ejemplo, que no se regresaran también miles a Piedras Negras. No hay ese propósito. Y es una campaña, sin duda alentada por el conservadurismo de rechazo, que considero inhumana, inadecuada y además tramposa”.

El mandatario aseguró que en ese conservadurismo se llegó al extremo de decir que los migrantes nos traen enfermedades.

“Eso es discriminatorio, es racismo, clasismo, desde luego es muy inhumano, quién tenga la intención de actuar de manera inhumana, que le dé la espalda a los dolores de la humanidad, que se aísle y se vuelva individualista, y busque nada más satisfacer sus ambiciones personales”, dijo.

