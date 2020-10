"Luego vinieron por mí", ¿quién es Martin Niemöller, el autor del poema que AMLO citó?

En días recientes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador compartió el poema “Luego vinieron por mí,” escrito por Martin Niemöller, el pastor y teólogo alemán que desafió a Hitler y al régimen Nazi:



“Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé, porque no era comunistas

Luego vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé, porque no era ni lo una ni lo otro.

Luego vinieron por los judíos. Y yo no hablé, porque no era judío.

Luego vinieron por mí, pero ya no quedaba nadie que pudiera hablar.”

Martin Friedrich Gustav Emil Niemöller, mejor conocido como Martin Niemöller, nació en Alemania el 14 de enero de 1892. Niemöller era un importante teólogo, pastor Protestante y activista.

Aunque Niemöller es conocido por su poema sobre el Holocausto, el pastor era una figura llena de contradicciones. Al principio era antisemita y apoyaba al partido Nazi, pero una vez que el régimen de Hitler comenzó a controlar las iglesias, el teólogo cambió radicalmente, lo que lo llevó a pasar siete largos años en un campo de concentración.

Durante su juventud, Martin Niemöller se unió a la Marina e incluso peleó durante la Primera Guerra Mundial. Años después decidió que su vocación era otra y se convirtió en pastor. Al mismo tiempo que Niemöller estudiaba religión, Alemania pasaba por una grave crisis económica, que junto con otros factores llevaría al partido Nazi al poder. Niemöller fue uno de millones de alemanes que apoyaron al movimiento Nazi en aquellos años.

De los años 20 a los 30, el partido Nazi ganó una gran popularidad gracias a la figura de Adolf Hitler. En medio de una fuerte crisis económica, el movimiento nacionalista culpó a los judíos y a los extranjeros de los problemas que aquejaban a Alemania. Precisamente durante esta época es que Niemöller se acerca al movimiento Nazi y se convierte en un ferviente seguidor del sanguinario Hitler.

Como muchos otros alemanes, Niemöller creía que Hitler y los Nazis traerían prosperidad y que Alemania sería una de las naciones más poderosas del mundo. Como teólogo y pastor, pensaba que el nuevo régimen impondría los viejos valores Cristianos que habían quedado en el olvido. En algún momento incluso llegó a referirse a Hitler cómo “un instrumento enviado por Dios.” Durante los 30, Niemöller continúo usando una retórica antisemita, ya que los judíos “habían matado a Jesús.”

Sin embargo, el pastor se distanció del partido Nazi cuando el régimen empezó a controlar a la Iglesia Protestante en Alemania.

Cuando Niemöller conoció a Hitler en 1934, se dio cuenta de que el temible régimen era una dictadura y fue arrestado en diversas ocasiones hasta que fue enviado al campo de concentración Sachsenhausen, para después ser enviado a Dachau. Años más tarde fue enviado a un campo de concentración ubicado en Austria, que luego fuer liberado por las tropas estadounidenses en 1945.

Años después, Niemöller se disculpó con la comunidad judía y lamentó su apoyo a Hitler y al partido Nazi. Durante un sermón en 1946, Niemöller llamó a toda Alemania a reconocer las atrocidades cometidas por el régimen Nazi: “Queridos hermanos, prójimo, judío, antes de que digas cualquier cosa, te digo: Yo reconozco mi culpa y te ruego que me perdones a mí y a mi gente por este pecado.”

Años después, Niemöller escribió el famoso poema “Luego vinieron por mí,” un poema que se ha convertido en un símbolo contra la discriminación y la opresión.

En los 50, el pastor se convirtió en un activista en pro de la paz. Murió en 1984 a los 92 años. El pastor será recordado como una figura controvertida, pero también como uno de los primeros en asumir su culpa y condenar a aquellos que hicieron posible el Holocausto.

gm