INE endurece protocolo para impedir credencialización de migrantes

El Instituto Nacional Electoral (INE) reforzó el protocolo aplicado en sus módulos de credencialización para evitar que presuntos delincuentes intenten tramitar credenciales para votar para migrantes, presentándolos como si fueran ciudadanos mexicanos.



Recordó a la ciudadanía que es un delito grave falsificar una mica para votar y se sanciona con multa y hasta 7 años de cárcel, pero la pena se incrementa hasta 10 años y medio de prisión, además de multa, si se promueve o entrega documentación o información falsa para su tramitación, o bien, si se amenaza o prometen beneficios por hacerlo.



En medio de la coyuntura que vive el país, en la que el gobierno federal lleva a cabo detenciones de ciudadanos provenientes de otros países con situación migratoria irregular, quienes pretenden llegar hacia Estados Unidos, para regresarlos a sus naciones de origen, el INE detalló que se han reforzado las medidas para garantizar micas infalsificables y ha reforzado en módulos sus protocolos para verificar que la información que se le presente sea verídica.



El objetivo es no permitir la utilización de documentos falsificados, el uso indebido de datos personales o la presentación en módulos de personas que no tienen la nacionalidad mexicana.



Detalló que con el fin de inhibir la falsificación y alteración del documento, así como la protección de los datos personales de la ciudadanía, la credencial para votar cuenta con al menos 16 medidas de seguridad.



Al frente hay al menos 10 candados, entre ellos diseño de seguridad basado en colores de tintas ultravioleta (UV) que son perceptibles con luz negra y que contiene datos fijos, imágenes y datos variables del ciudadano; patrón debilitado, diseños “guilloche” (patrón de figuras formadas con líneas finas de difícil imitación con impresoras o fotocopiadoras) y microtexto no legible a simple vista.



Además cuenta con impresión arcoíris; elemento táctil; fotografía fantasma con datos variables; tinta OVI (mapa de la República que cambia de color según el ángulo de la luz), diseño en relieve (imagen formada con los nombres de todas las entidades) y elemento ópticamente variable (OVD) y radiofrecuencia para revisar su autenticidad.



En el reverso de cada credencial hay otros 6 candados: la fotografía del ciudadano con tinta UV; el nombre del ciudadano en micro texto no legible a simple vista; diseño en relieve; impresión arcoíris; código QR y tinta OVI.



LLAMAN A DENUNCIAR



El INE recordó que quien persigue los delitos electorales no es el INE sino la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), por lo que pidió a los ciudadanos denunciar cualquier falsificación de mica y presentación de datos o documentos falsos para la tramitación.

jabf