“Sin comentario”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la decisión del Frente Amplio Por México (PRI-PAN-PRD) de que el exgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, coordine la mesa de seguridad de la oposición.

“El coordinador del proyecto de Desarrollo es José Ángel Gurría, que fue el que aprobó el Fobaproa, era secretario de Hacienda cuando las deudas de una minoría se convirtieron en deuda de todo el pueblo de México y si ahora me dicen ustedes que el coordinador de seguridad va a ser el señor, para hacer la estrategia de seguridad, pues mejor no hablo no me vayan a sancionar”.

En conferencia de prensa el Mandatario cerró su comentario citando a un periodista de su natal Tabasco, Trinidad Malpica, quien terminaba sus columnas con la frase “ahí queda eso”.

El exgobernador de Tamaulipas fue invitado a ser el coordinador de las mesas de expertos en el tema de seguridad del Frente Amplio por México.

El panista, que ha sido investigado por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal por la Fiscalía General de la República (FGR), fue convocado por los dirigentes del PRI, PAN y PRD para coordinar los trabajos de seguridad para el proyecto del frente opositor.

maot