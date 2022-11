Sin bases, decisión de SEP de reprobar: especialistas

Porque aseguran que aún no se han recuperado los aprendizajes perdidos por la pandemia de Covid-19, especialistas en educación calificaron como una medida sin bases, injusta y adelantada la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de permitir que maestros de primaria y secundaria puedan reprobar a sus alumnos en este ciclo escolar 2022-2023.

En un oficio emitido por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) de la secretaría que dirige Leticia Ramírez Amaya, y que fue difundido el 1 de noviembre pasado, se señala que “para el registro de las calificaciones de los tres periodos de evaluación del ciclo escolar 2022-2023 se deberá observar lo establecido en el acuerdo número 11/03/19”.

Ese documento, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación cuando el titular de la SEP era el actual embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, indica que la calificación de 5 es reprobatoria y las de 6 a 10 son aprobatorias, y señala que en primero y segundo grados de primaria la escala de calificaciones será de 6 a 10.

“Primero y segundo grados se acreditan con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente”, destaca.

En tanto, para acreditar tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria se requiere un mínimo de 80% de asistencia en el ciclo escolar y un promedio final mínimo de 6 en todas las asignaturas del componente curricular Campos de Formación Académica, y las áreas de Artes y Educación Física del componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social cursadas.

Para aprobar primero, segundo y tercer años de secundaria, agrega el documento, se necesita un mínimo de 80% de asistencia en el ciclo escolar, además de un promedio final en el grado escolar mínimo de 6, así como haber obtenido calificación aprobatoria en al menos seis asignaturas del componente curricular Campos de Formación Académica y las áreas de Artes y Educación Física del componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social cursadas.

La vocera de la organización civil Educación con Rumbo, Patricia Ganem, asegura a EL UNIVERSAL que la medida adoptada por la SEP es superficial debido a que aún no se cuenta con datos sobre cómo regresaron los niños y adolescentes a las aulas.

“Es una medida no sólo injusta, sino muy fácil regresar al acuerdo anterior, porque hubo críticas contra el último lineamiento que se sacó y entonces la postura fácil es regresar a la anterior. Eso no nos ayudará a que tengamos aprendizajes de calidad.

Se necesita hacer una revisión muy seria de la política de evaluación a los estudiantes”, dice.

Fernando Ruiz, director de Investigación de la organización civil Mexicanos Primero, expresa que uno de los factores que causan el abandono escolar en primaria y en secundaria es el fracaso académico.

“Muchos estudiantes se frustran al ver que no llevan el mismo ritmo de aprendizaje de sus compañeros y se refleja en las calificaciones que los maestros les ponen. Se pudo haber mantenido la vigencia del actual acuerdo de no reprobar a los estudiantes, pero la impresión que tengo es que para la SEP la emergencia ya fue subsanada con los cursos de repaso que varios maestros realizaron al inicio de este ciclo escolar y esto no es real”, externa.

Expresa que “no es malo que las calificaciones sean un reflejo de lo que los estudiantes aprendieron, pero se está estableciendo el doble castigo para los alumnos, porque el gobierno federal fue incapaz de hacer efectivo su derecho a aprender durante la pandemia y después al permitir que regresaran las calificaciones reprobatorias”.

Confirma

Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, confirmó que a partir de este ciclo escolar los alumnos que no aprueben sus materias podrán ser reprobados por sus profesores, luego de que la medida se suspendió en la pandemia de Covid-19.

Entrevistada al término de su comparecencia ante la Comisión de Educación del Senado, la funcionaria precisó que el pasado 1 de noviembre se emitió un acuerdo “que implica que sí hay una evaluación con calificación y acreditación. Nada más pedimos la flexibilidad suficiente para entender que hay situaciones de que de repente algunos alumnos no se pueden presentar, pero sí se ha notificado el acuerdo, salió el 1 de noviembre, ya se mandó a todos los estados”.

Aclaró que el objetivo no es reprobar a los estudiantes, por lo que los maestros deben apoyar a los alumnos para que tengan un mejor aprendizaje.

“Los maestros lo que tienen que hacer es apoyarlos, o sea, tenemos que dar una calificación. Cuando se plantea como me lo está preguntando, pues pareciera que nuestro objetivo es ‘ya los podemos no acreditar’. No, nuestro objetivo es que estén en la escuela, que aprendan y estén contentos”, aseveró.

Con información de Víctor Gamboa y Luis Carlos Rodríguez