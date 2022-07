Simpatizantes dan la espalda a oposición

De cara a las elecciones del 2023 y 2024, el PRI llegará con 31% menos afiliados en los últimos dos años. El PRD y Movimiento Ciudadano (MC) se han mantenido con variaciones mínimas, y el PAN sigue cerca de perder su registro.

El partido tricolor, encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas, ha perdido 642 mil 95 militantes, de acuerdo con el padrón registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y los datos de este instituto político actualizados hasta 2022 en su portal oficial.

Lo anterior, en medio de las críticas de exdirigentes priistas que piden reflexión en el interior del partido y la renovación de la dirigencia por falta de resultados en las pasadas elecciones.

Los bastiones más importantes del PRI son el Estado de México, con 324 mil 94 afiliados; Coahuila, 198 mil 69 e Hidalgo, 121 mil 247, aunque esta última entidad la perdió en las elecciones de junio pasado, donde su candidata a la gubernatura y secretaria general, Carolina Viggiano, fue derrotada por Morena y aliados. Su aliado en Va por México, el PAN, sumaba hasta junio 285 mil 608 afiliados. El mínimo para mantener su registro fue de 233 mil 945 militantes en el último proceso electoral federal.

En los últimos dos años, Acción Nacional, dirigido por Marko Cortés, ha sumado a sus filas a 33 mil 648 simpatizantes, un 13.2% más que en 2020.

El PAN mantiene su principal músculo en el Estado de México, con 28 mil 776 afiliados; Veracruz, 24 mil 564 y Puebla, 20 mil 346. Mientras que las entidades con menos de 2 mil militantes son Baja California, Nayarit, Colima, Quintana Roo y Tabasco.

El PRD, encabezado por Jesús Zambrano, se ha estancado. En dos años ha perdido 2.4% de sus afiliados, para un total de un millón 211 mil 872.

Fuera de la alianza opositora, Movimiento Ciudadano ha conseguido 4 mil 921 afiliados más en dos años, periodo en el que también obtuvo la gubernatura de Nuevo León.

Su dirigente, Dante Delgado, ha expresado que no se unirán a Va por México en las elecciones de 2023 y 2024, lo que ha sido criticado por los líderes opositores, incluso, acusando que le hacen el juego a Morena.

Los partidos políticos estarían en riesgo de perder su registro si el número de militantes es menor a 0.26% del padrón electoral de las elecciones federales previas. Por tanto, en 2024 el Instituto Nacional Electoral volverá a realizar la validación de los padrones de cada partido político nacional.

Asimismo, pueden perder el registro si no obtienen 3% de la votación válida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de la República.

Los partidos de la alianza Juntos Hacemos Historia han mantenido con opacidad sus padrones de afiliados. Ninguno cuenta con datos públicos ni actualizados después de 2020.

Morena, encabezada por Mario Delgado, tenía 466 mil 931 afiliados hasta 2020, según reportó ante el INE.

A diferencia de los otros partidos políticos, Morena no cuenta con un padrón público en el que actualice a nuevos afiliados, por lo que no se puede conocer cuánto ha aumentado su presencia en los últimos dos años.

En noviembre, su dirigencia informó que el proceso de afiliación se suspendería hasta nuevo aviso para enfocar los esfuerzos del partido a la promoción de la reforma eléctrica y la consulta de revocación de mandato.

“Morena tiene la responsabilidad de organizar al pueblo de México para movilizarlo en favor de la soberanía eléctrica y la consolidación de una auténtica democracia participativa”, expuso en un comunicado.

El Partido del Trabajo sumaba 448 mil 492 afiliados en 2020; mientras el Partido Verde tenía 660 mil 874.

Al respecto, la politóloga Arlene Ramírez Uresti explicó que el PRI trabajaba con una estructura directa para la representación política, pero con el avance de Morena se ha visto disminuida, sobre todo a nivel local.

“En el PRI se nota la desbandada porque tenía muchos afiliados, pero los liderazgos se han bajado y se van a otros partidos y sus militantes se dan de baja”, indicó la especialista.

“El fenómeno con el PRD y PAN se ve menos contundente porque el desprestigio que ha traído todo el tema de la ‘mafia del poder’, y ese discurso de muchos años, ha generado este cambio en las tendencias electorales del país”, puntualizó.

Por su parte, Juan Carlos Rivera, politólogo del Tecnológico de Monterrey expuso que esta desbandada refleja la crisis actual de la dirigencia del PRI, así como un descuido de los votantes jóvenes.

“Hay un hastío generalizado y no creo que vaya a mejorar si no tienen la madurez y la humildad de renovarse. Está el dicho ‘renovarse o morir’ en el ámbito empresarial, pero el PRI ya está en terapia intensiva. No se ve que lo quieran revivir”, resaltó.

En cuanto a sus aliados del PAN y PRD, manifestó que tampoco han tenido un crecimiento significativo, por lo que consideró que no aporta a fortalecer su militancia ni imagen, ya que mantiene los mismos cuadros.

“La ventaja que tiene el PAN y PRD es que los errores que está cometiendo el PRI tienen oportunidad de estudiarlos y no cometerlos”, apuntó.

En cuanto a Movimiento Ciudadano, cuestionó que sigan los mismos políticos emanados de otros partidos; en este caso, su dirigente Dante Delgado.

Sobre Morena, Ramírez Uresti opinó que probablemente no tengan datos abiertos porque no han crecido. Sin embargo, dijo que en México no hay una cultura de afiliación, por lo que el voto duro opera directamente.

“Lo que pasaría con Morena es que no tendría el número de militantes que corresponde al voto duro que tuvo en la elección anterior”, manifestó.

A su vez, Rivera López consideró que Morena y sus aliados no han hecho público su padrón lo que genera desconfianza y no refleja su fuerza de votantes.

El PRI, debilitado rumbo a 2023

Al proceso local de 2023, el PRI llegará con una pérdida de 43% de afiliados en el Estado de México en los últimos dos años.

Los municipios donde el tricolor concentra mayor fuerza son: Chimalhuacán, con 38 mil 475; Ixtapaluca, 27 mil 65; Ecatepec de Morelos, 19 mil 524; Villa Victoria, 13 mil 690 y Toluca, 10 mil 829 afiliados.

En Coahuila, los municipios que mantiene con mayor número de militantes son Saltillo, con 56 mil 163; Torreón, 40 mil 187 y Monclova, 18 mil 399.

Por su parte, el PAN tuvo un incremento de 5 mil 365 afiliados en el Estado de México en dos años, alcanzando 28 mil 776 en 2022. Mientras que en Coahuila tuvo un aumento de 251 militantes válidos.

Pese a la pérdida de presencia, el PRD ha mantenido gran parte de su militancia en el Estado de México, con 252 mil 3 afiliados. En comparación con 2020, perdió 2 mil 360 militantes, según su base de datos.

Movimiento Ciudadano se ha mantenido estable en el Estado de México, con un aumento de 799 afiliados, (30 mil 614 en total) y 2 mil 393 en Coahuila.

Hasta 2020, Morena tenía 126 mil 923 afiliados en el Estado de México; 27.1% de sus afiliados en el país, mientras que en Coahuila sumaba 4 mil 464.