Sigue EN VIVO formación de depresión tropical en el Golfo de México

Meteorológos prevén hasta en 60% la formación de una depresión tropical en el Golfo de México, entre hoy mañana.

Esa depresión tropical se formaría a partir de la evolución de la perturbación 99L, que se ubica en el Atlántico.

Según los expertos, Veracruz y Tamaulipas serán los estado sque más se verían afectados por la formación de este meteoro.

Un avión de reconocimiento investigará el sistema esta tarde para dar más información sobre la evolución de la perturbación 99L.



JUST IN: The @NHC_Atlantic has upgraded Invest #99L to a 60% chance of tropical development over the two days. https://t.co/LukMwwCS0s pic.twitter.com/PaDtHVwhMy

— MyRadar Weather (@MyRadarWX) August 19, 2022