“Siempre se le tiene que respetar la soberanía a México, eso se tiene que hacer y eso lo vamos hacer”, dijo este miércoles el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, durante la presentación de las Guías Judiciales de Conducción de Audiencias en Materia de Extradición presidida por la presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña Hernández.

En este marco, el embajador estadounidense afirmó que las extradiciones de integrantes de la delincuencia organizada detenidos en México se trabajan entre ambos países, bajo los tratados y leyes y respetando las decisiones judiciales.

“Quiero agradecer a la Corte Suprema, a la ministra Piña, y a todos ustedes que han trabajado, para llegar a este punto donde la Corte y los jueces de México, ahora tienen las Guías de Extradición, son las guías de ustedes, nosotros no más con apoyo, porque siempre se le tiene que respetar la soberanía a México, eso se tiene que hacer y eso lo vamos hacer”, dijo.

Ante Piña Hernández y los ministros Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Luis María Aguilar Morales, así como consejeros de la Judicatura, Salazar consideró que en materia de extradición se tiene que hacer más para asegurar un trabajo eficaz, con orden y con los tiempos arreglados.

Lee también AMLO reclama a EU por “meterse” al reportar ataques contra el Poder Judicial

“Eso es parte de lo que yo y los ministros hemos hablado, el trabajo que llevamos para ver cómo se van mejorando las cosas”, indicó.

Señaló que lo que “hacemos contra la delincuencia, contra el crimen organizado, que es un esfuerzo que lo llevamos con México y como socios, eso lo hacemos todos los días. No se me pasa un día cuando yo pongo a pensar que en una de las operaciones de hace dos años que la llevó la Marina, ellos lo hicieron no los Estados Unidos, fue el gobierno de México, donde murieron 13 miembros de la Marina en esa operación".

"No se me olvida el caso más reciente con Ovidio Guzmán, en esa operación murieron 10 soldados de México, muchos más heridos, eso no fue esfuerzo de Estados Unidos, eso fue esfuerzo de México.

“En todas esas operaciones, un tiempo en el proceso de la lucha para la seguridad de los Estados Unidos y México, llega lo de las extradiciones, porque sabemos que eso lo tenemos que trabajar juntos, bajo los tratados y la ley que tenemos”, añadió.

Lee también “Todo por un meme”: García Vilchis defiende playera pro AMLO con imagen de la Santa Muerte

Salazar afirmó que la seguridad de Estados Unidos y México es una sola y no hay dos, porque lo que ocurre en el vecino país del norte tiene impacto en nuestra nación, y viceversa.

Consideró que hay mucho ruido sobre diversos temas como el fentanilo, el tráfico de armas y las extradiciones, pero, dijo: “En mi opinión, llevamos haciendo un trabajo muy bueno”.

“Hay mucho ruido, obviamente, donde quiera sobre el fentanilo, sobre las armas que llegan de Estados Unidos y causan tanta violencia aquí en México y otros temas que son difíciles. Pero en mi opinión, llevamos de una manera histórica y haciendo un trabajo muy bueno, y tengo orgullo de ser una parte menor, pero una parte de ese trabajo que llevamos para trabajar esta relación como socios”, declaró.

Indicó que la relación entre México y Estados Unidos es como socios, porque “no podemos tener seguridad en los Estados Unidos si no hay seguridad en México, no se puede tener seguridad en México si no tenemos seguridad en los Estados Unidos”.

Lee también AMLO y la NASA plantean que Katya Echazarreta, astronauta mexicana, pueda ir de nuevo al espacio

Respecto al fentanilo, el embajador Ken Salazar señaló que es un problema mundial que se tiene y no se puede separar del trabajo bilateral entre Estados Unidos y México, “porque es un fenómeno mundial que está matando a muchísimas personas en los Estados Unidos y otros países también”.

“Entre Estados Unidos y México qué es lo que hacemos ahí. Trabajar a la mano con Marina en los puertos para detener que lleguen los precursores que vienen de Asia, de China, a los Estados Unidos y a México. Y a veces se hace la pregunta, pues llegan esos precursores a los Estados Unidos, yo les digo, como embajador de los Estados Unidos, que sí, esos precursores llegan a San Francisco, llegan al puerto de Long Beach, llegan a Nueva York, pero también llegan a México, entonces la importancia de subrayar el trabajo que tenemos que hacer como socios”, mencionó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul