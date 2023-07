Alejandro Martí, empresario conocido por las tiendas Deportes Martí y presidente de la organización México SOS, falleció este martes a los 73 años.

Esto ocurre a 15 años del secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo adolescente del empresario, que derivó en un reclamo hacia el gabinete de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, donde Martí emitió la frase: "Si no pueden, renuncien".

Durante el evento estuvieron presentes Genaro García Luna, quien era secretario de Seguridad Pública, al igual que Agustín Carstens, que fungía como secretario de Hacienda y Crédito Público.

Fue el 21 de agosto de 2008 cuando el Consejo Nacional de Seguridad invitó a una reunión a Martí, quien expresó que tras la tragedia tenía la oportunidad de hablar "en nombre de todos aquellos mexicanos, padres y madres, familias y Fernandos que existen en este país".

Y agregó: "Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien".

"Pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción".

Cronología del caso Fernando Martí

4 junio 2008. Un retén de supuestos agentes federales secuestra a Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, el menor viajaba en un BMW rumbo a su secundaria.

1 agosto 2008. Tras 53 días de secuestro hayan ejecutado al menor Fernando Martí en la Colonia Villa Panamericana en la delegación Coyoacán. El cuerpo es localizado en la cajuela de un auto Corsa, color plata con una leyenda: por no pagar atentamente la familia (sic).

2 agosto 2008. Fuentes oficiales informan que la familia de Alejandro Martí pagó un rescate de 6 millones de dólares, para recuperar a su hijo de 14 años, Fernando Martí. Una línea de investigación apunta a la autoría del grupo autodenominado La Banda de la Flor.

5 agosto 2008. Arraigan a Fernando Hernández Santoyo, policía judicial en la Ciudad de México por el caso Martí.

14 agosto 2008. La Fiscalía Antisecuestros de la PGJDF tiene como una línea de investigación que los integrantes de la Banda de la flor se pelearon por el cobro del rescate de Fernando Martí, lo que provocó la división del grupo y su asesinato.

21 agosto 2008. En el marco de la firma del Acuerdo de Seguridad Nacional el empresario Alejandro Martí pronuncia un discurso en el que remata con la frase: "Si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien" como un reto a las autoridades.

22 agosto 2008. La PGJDF logra capturar al presunto líder de la banda La Flor, Noé Cañas Obañes, en un operativo en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la delegación Coyoacán.

9 septiembre 2008. Detienen a Lorena González Hernández, elemento de la PFP, y quien se desempeñó en la Subdirección de Delitos de Alto Impacto, encargada de investigar secuestros, por ser coordinar el retén falso donde se detuvo a Fernando Martí. Además de La Lore, se detiene a Sergio Humberto Ortiz Juárez, El Apá, acusado del secuestro y asesinato del menor Fernando Martí.

11 septiembre 2008. Informan que el material encontrado en la computadora de El Apá, presunto líder de la banda de La Flor, lo vincula al caso Martí. La PGJDF halla más de 3 mil fotografías, la mayoría de ellas con contenido pornográfico bajado de internet.

23 septiembre 2008. La PGJDF encuentra pequeños letreros con el nombre de "Arturo" en la computadora de Sergio Humberto Ortiz Juárez, presunto líder de la banda de La Flor. El dato representa uno de los principales indicios de la participación en el secuestro y asesinato del menor Fernando Martí.

15 octubre 2008. La PGJDF captura al décimo presunto implicado con la banda de La Flor y decomisa la motocicleta desde la que atentaron contra la vida de Sergio Humberto Ortiz Juárez, El Apá, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía para la Seguridad de las Personas e Instituciones.

22 octubre 2008. La PGJDF deja en libertad a Pedro Doorman Gallardo, uno de los arraigados por el caso de secuestro y muerte del menor Fernando Martí. Se trata del mecánico que fue testigo del atentado en contra del presunto líder de La Flor, Sergio Ortiz Juárez El Apá.

1 noviembre 2008. La PGJDF encuentra vínculos entre un ex policía federal, Jorge Alejandro Méndez Santana, El Matute y la banda de secuestradores de La Flor.

3 noviembre 2008. Un juez federal de la Ciudad de México libra la orden de aprehensión contra Sergio Ortiz Juárez, "El Apá", y tres presuntos integrantes de la banda de "La Flor", por el secuestro de dos personas en el DF.

11 noviembre 2008. Expertos estadounidenses entrenados por el FBI detectan que Sergio Humberto Ortiz Juárez, El Apá, realizó un monitoreo constante por internet del secuestro del joven Fernando Martí, del cual es presunto autor intelectual.

25 noviembre 2008. El empresario Alejandro Martí presenta el Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana (SOS).

16 junio 2009. Martí convoca a todos los mexicanos inconformes con la clase política a sumarse al Pacto Nacional Ciudadano Mi Voto por Tu Compromiso y a los candidatos a suscribirlo de cara a las próximas elecciones del 5 de julio.

17 julio 2009. La SSP detiene a dos integrantes de la banda de Los Petriciolet, Noé Robles Hernández o Noé Alejandro Soto García y José Antonio Montiel Cardoso, que secuestraron y asesinaron a los adolescentes Fernando Martí y Antonio Equihua. Sobre Sergio Humberto Ortiz Juárez, El Apá, y Lorena González Hernández, La Lore, presuntos integrantes de la banda de La Flor, y a quienes la PGJDF identifica como los asesinos del niño Fernando Martí, dijo desconocer con quien estén relacionados.

16 de abril de 2010. El empresario Alejandro Martí exige que ante las diversas versiones que existen sobre los autores intelectuales y materiales del secuestro y muerte de su hijo Fernando, es urgente llegar a la "verdad histórica". Por su parte Miguel Ángel Mancera, titular de la PGJDF, afirma que no se fabrican culpables, y que será un juez quien decida si hay pruebas para determinar si Lorena es o no "La güera" que participó en el falso retén en el que plagiaron al joven Martí.

18 de abril de 2010. Un Juez Federal Penal concede un arraigo por 40 días contra dos personas que presuntamente participaron en el secuestro y homicidio del adolescente Fernando Martí informó la Procuraduría General de la República. Jorge Manuel Rico Trejo, alias "Johny" , y María Elena Ontiveros, alias "La Güera" son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

19 de abril de 2010. Christian Salmones, ex escolta del menor secuestrado y asesinado Fernando Martí, ratifica ante el Juzgado 32 Penal, que la ex agente federal Lorena González alias La Lore participó en el falso retén policiaco en el que él fue plagiado junto con el menor.

21 de abril de 2010. María Elena Ontiveros, alias La Güera, detenida y arraigada por su presunto vínculo con la banda de Los Petriciolet, ratifica en su declaración ante un Ministerio Público local que ella participó en el plagio del menor Fernando Martí. En dicho testimonio, Ontiveros, dice desconocer a la ex agente federal Lorena González alias La Lore, a quien la propia PGJDF señala como la responsable de haber instrumentado el falso cordón policial.

25 de mayo de 2010. El juez 4 de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México dicta nuevo auto de formal prisión a seis presuntos integrantes de la banda de secuestradores "Los Petriciolet", vinculada al secuestro y homicidio de Fernando Martí y Antonio Equihua. Se trata de José Antonio Jiménez Cuevas, alias El Niño; Abel Silva Petriciolet, El Abel o El Dicaprio, presunto líder de esa organización delictiva y Andrés Parada Ponce, El Comandante Parada.

18 de octubre de 2010. La organización México SOS, presidida por Alejandro Martí, hace públicas las fotografías de los presuntos responsables del secuestro y homicidio de Fernando Martí, quienes, dijo, se encuentran evadidos de la justicia y formaban parte de la banda de La Flor. Dichas imágenes corresponden a los ex agentes judiciales del DF, Oscar Morales, El Alvin o El Chiquitito; Raúl Santamaría, El Santa; el ex policía federal José Martín Jiménez, El Porro y Luis Manuel Castillo Rentería, Brazos Cortos o La botarga.

10 de mayo de 2011. Los agentes Dulce Verónica Mejía y Noel Figueroa fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde rindieron su declaración por su presunta colaboración en la banda de secuestradores Los Petriciolet.

10 febrero 2012. La Procuraduría capitalina informa que se dictó un nuevo auto de formal prisión o preventiva a Lorena González Hernández, presunta integrante de la banda de La Flor, a la que la dependencia le imputa el plagio y muerte de Fernando Martí

02 septiembre 2012. La Policía Federal detiene a Luis Manuel del Castillo Rentería, miembro de la banda Los Petricciolet o La Flor, prófugo desde 2009 y acusado de ser el autor material del secuestro, así como de la muerte directa de Fernando Martí Haik.

05 septiembre 2012. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal respalda la investigación que señala que integrantes de la banda de "La Flor" cometieron el secuestro y homicidio de Fernando Martí. El procurador Jesús Rodríguez Almeida no descarta la posibilidad de que las bandas de "Los Petricciolet" y de "La Flor" formen parte de una misma organización con células distintas.

05 noviembre 2012. La Delegación Coyoacán inaugura la alberca semiolímpica en el Deportivo El Copete, en la colonia Santo Domingo, la cual es bautizada con el nombre de "Fernando Martí". El empresario Alejandro Martí pide al gobierno "En nombre de mi Fer, que haya justicia". El Jefe de Gobierno electo Capitalino, Miguel Ángel Mancera recuerda que Fernando Martí era un joven deportista y por ello, la alberca se convierte en una oportunidad para niños y jóvenes.

Con información de CIDAU/Hemeroteca de EL UNIVERSAL





