Alejandro Martí, activista y empresario fundador de la tienda de deportes “Martí”, así como presidente de la Organización México SOS, falleció esta tarde a los 73 años.

El deceso de Martí fue confirmado por EL UNIVERSAL con fuentes empresariales.

Este empresario cobró relevancia hace 15 años, tras el secuestro y asesinato de su hijo adolescente que derivó en reclamos hacia el gobierno en materia de seguridad.

Por lo anterior, México SOS emitió un comunicado donde lamenta la muerte de Alejandro Joaquín Martí García. "Nos deja un legado de valentía al situarse al frente de una lucha contra la inseguridad y la injusticia a raíz de la tragedia vivida con su hijo Fernando", se lee en el documento.

Además de "un permanente activismo y compromiso ciudadano por hacer de nuestro país un lugar en donde podamos vivir en paz".

Alejandro Martí. Foto: Archivo/EFE

Figuras políticas lamentan fallecimiento de Alejandro Martí

Diversos funcionarios y figuras públicas lamentaron el fallecimiento de Alejandro Martí mediante mensajes en redes sociales donde manifiestan sus condolencias. Uno de ellos fue Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México:

"Alejandro Martí fue, además de un gran empresario, un luchador por la paz de nuestro país que destinó su tiempo y recursos a causas nobles. Su legado es enorme. Mis condolencias a sus familiares, amigos y colegas", escribió.

También el expresidente Felipe Calderón Hinojosa ofreció su pésame en Twitter, al publicar: "Con profunda tristeza leo la noticia del fallecimiento de Alejandro Martí. Un mexicano ejemplar, enormemente comprometido con México. Descanse en paz. Mis condolencias a su familia".

Igualmente se expresó José Antonio Meade, quien tuitéo: "Me da mucha pena enterarme de la muerte de Alejandro Martí. Un hombre valiente y comprometido. Convirtió su dolor en causa y exigencia para un mejor país. Siempre con ánimo y empeño constructivo, deja con su vida gran ejemplo. Ofrezco mis oraciones a sus familiares y amigos".

"Si no pueden, renuncien": Alejandro Martí

El caso de Alejandro Martí se remonta al 4 de junio de 2008, cuando miembros de la organización delictiva "La Flor" secuestraron a su hijo Fernando Martí, de 14 años, en la colonia Jardines del Pedregal mientras se dirigía a su secundaria en la Ciudad de México.

Los familiares del menor hicieron un pago de 6 millones de dólares para su rescate. Sin embargo, 53 días más tarde su cuerpo sin vida fue encontrado en la cajuela de un auto abandonado y con reporte de robo en Coyoacán.

Tras el incidente, Alejandro Martí fundó México S.O.S, ONG con el objetivo de poner un alto a la inseguridad en el país, y también emitió un reclamo a las autoridades, a quienes exhortó a trabajar contra la inseguridad y luchar por abatir la impunidad y la corrupción.

"Si no pueden, renuncien", dijo durante un acto del Consejo Nacional de Seguridad Pública. "No sigamos usando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, porque eso también es corrupción".

Con información de Alelhí Salgado

