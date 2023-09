Xóchitl Gálvez afirmó en Chiapas que hoy "sí hay contienda” para las elecciones presidenciales de 2024 “y se va aponer buena"; se los garantizo porque nosotros traemos buenas ideas".

La virtual candidata del Frente Amplio por México (FAM) a la presidencia de la República, dijo en conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, que “con alegría” enfrentará una posible elección de Estado en 2024.

“Mi sonrisa no se me va a borrar, se los garantizo. Enfrente tenemos una corcholata que no emociona mucho y ése es el enojo del presidente. Yo no tengo la culpa que ande de malas. Yo ando de buenas”, afirmó la senadora de la República.

Gálvez manifestó que mucha gente le dice: "estamos felices, tenemos esperanza porque sentía que este arroz ya se había cocido. Como que ya casi casi era que el dedazo del miércoles, que quién va a ser y no, hoy sí hay contienda”.

Y , además, dijo que está impresionada de la cohesión del FAM ante "todos aquellos que apostaban que nos íbamos a pelear, a dividir.

" Todo esto que hicieron desde el Palacio Nacional para tratar de echar a pelear a Beatriz Paredes y a una servidora, no lo logró el presidente, porque para mí Beatriz es una mujer inteligente”, subrayó.

Así que en la contienda interna, recalcó, llegaron a la final, dos mujeres "no vistas; "los vistos" eran Santiago Creel y Enrique de la Madrid, y "Beatriz y Xóchitl sorprendieron".

Agregó que tuvieron foros impecables, contrastando ideas; "ya quisiera yo un foro así entre Claudia (Sheinbaum) y (Marcelo) Ebrard; se van a dar hasta con la cubeta”.

Se le preguntó qué estrategia utilizaría el FAM ante una posible elección en 2024.

La enfrentaré "con alegría", afirmó. Lo que quiere decir, que " mi sonrisa no se me va a borrar, se los garantizo. Enfrente tenemos una corcholata que no emociona mucho y ése es el enojo del presidente. Yo no tengo la culpa que ande de malas. Yo ando de buenas”, enfatizó.

En el encuentro, y acompañada de los dirigentes estatales del PAN, Carlos Palomeque; del PRI, Rubén Zuarth y del PRD, José Antonio Vázquez, Xóchil Gálvez destacó que quienes "apostaban a que nos íbamos a pelear, a dividir, no lo lograron”.

De modo que, consideró, que su participación en el proceso interno electivo le puso "sabor" a la contienda, se puso "un poquito" más emocionante.

Además, ponderó, "junté un millón de firmas ciudadanas, lo cual es muy importante porque los partidos solos no ganan las elecciones"

Hacia la ruta electoral, la legisladora federal reiteró que con trabajo se convirtió en empresaria exitosa, después de vender gelatinas. “Pues, sí, trabajando, mis hijos trabajan, no son talegones como otros. Yo he conocido gente en esta campaña que vende tamales".

Citó el caso de Elsa, que estará mañana en el Ángel de la Independencia . La van a conocer, es una mujer que recoge basura y su hijo es odontólogo.

"Ése es el sueño de los mexicanos que quieren que sus hijos salgan adelante”, asentó la virtual candidata a la presidencia de México.

De igual manera, externó que “pensaba cerrar campaña hoy en Chiapas y estoy abriendo”. Y, también expuso que los programas sociales no se pueden eliminar ni quitar, porque son un derecho constitucional”, así que los ciudadanos “no tienen por qué endosar su voto”.

Gálvez encabezará al mediodía en San Cristóbal de las Casas un acto con simpatizantes, y más tarde participará en un diálogo ciudadano en Tuxtla Gutiérrez.











































