“Si el PAN rompe la alianza serán adversarios”

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, arremetió contra el gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Kuri, a quien advirtió que si se rompe la alianza Va por México serían adversarios políticos.

“[Kuri] dijo que el PRI no le aportaba nada y el PRD tampoco. En la campaña buscó una audiencia conmigo porque nuestra candidata a gobernadora lo criticaba, entonces me pidió que no lo criticara”, reveló.

Por ello, dijo que si no continúan en alianza serán adversarios, por lo que le señalarán los feminicidios, asaltos y otros problemas que existen en la entidad.

Moreira Valdez acusó que algunas dirigencias estatales no quisieron la alianza Va por México, lo que impidió que ganaran más distritos el año pasado. Incluso, acusó que pudieron ganar la gubernatura de Nuevo León pero no llegaron a un acuerdo.

Lo anterior, ante la posible disolución de la alianza Va por México, tras el respaldo del PRI a la iniciativa para mantener al Ejército apoyando en labores de seguridad pública hasta 2028.

El líder legislativo también hizo un llamado al PRD, pero principalmente al PAN para impulsar esa iniciativa, al recordar que fue en su sexenio cuando se sacó a las Fuerzas Armadas a las calles.

“Durante el gobierno del presidente [Felipe] Calderón llamó a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de la lucha contra el narcotráfico, lo que yo en lo particular lo condeno, porque lo peor después de la violencia es la paz-narca, y esa era la que se estaba dando en esos días”, dijo.

Por separado, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, aseguró que el grupo legislativo tricolor en la Cámara de Diputados va a votar a favor de la iniciativa que se discutirá está semana.

“Vamos a ver en esta iniciativa, en esta presentación que hizo muy responsable Yolanda de la Torre, el grupo parlamentario del PRI la ve bien, la saluda, la apoya, la respalda, porque ese es el compromiso con México”, reiteró Moreno Cárdenas sobre la iniciativa que sería votada en el pleno de San Lázaro este miércoles.

Si bien dijo que cada diputado tiene libertad y criterio, celebró que tomen decisiones en favor del país.

En tanto, el coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Moreira Valdez, anunció que habrá una comisión bicamaral conformada por diputados y senadores, para dar seguimiento al cumplimiento de esta reforma constitucional.

Al ser cuestionado sobre la votación en el Senado, el dirigente tricolor Moreno Cárdenas afirmó que tendrán la libertad de tomar su decisión.

“Por eso la pregunta es sencilla: ¿Están con la gente o con el crimen organizado?”, insistió.

En otro tema, Moreno Cárdenas expuso que PAN y PRD no podrían ganar una elección por su cuenta, y agregó que el tricolor sí tiene posibilidades.