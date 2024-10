La presidenta Claudia Sheinbaum y líderes de Morena en el Congreso criticaron el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que busca invalidar una parte de la reforma judicial, al señalar que la Corte no tiene facultades para legislar ni echar para atrás una reforma constitucional.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguraron que no aceptarán ni permitirán que los juzgadores no vayan a la elección. Advirtieron que los ministros están a un paso de provocar una crisis constitucional. Expertos consideraron que si la Corte invalida parte de la reforma y el Legislativo y Ejecutivo ignoran el fallo caerían en desacato y se agravaría la crisis.

Hasta ayer sumaban 412 juzgadores que declinaron participar en la elección. Los ministros Alfredo Ortiz Mena y Mario Pardo Rebolledo presentaron su renuncia.

Sheinbaum, Fernández Noroña y Monreal arremetieron contra los ministros por alistar sus renuncias y los acusaron de querer mantener sus privilegios y llevarse sus haberes de retiro íntegros.

Inaceptable, que no haya elección de jueces”: Fernández Noroña

Es inaceptable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretenda invalidar parcialmente la elección de personas juzgadoras establecida en la reforma al Poder Judicial, advirtió el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, al acusar al Máximo Tribunal de estar a punto de provocar una crisis constitucional.

“Nosotros no vamos a aceptar que los juzgadores no vayan a elección, eso no lo vamos a aceptar. Se va a elegir a todas los juzgadoras, o sea, eso va a suceder, yo no tengo ninguna duda”, recalcó.

En conferencia de prensa, denunció a la SCJN de estar en actitud de rebelión y desobediencia absoluta al marco constitucional y dijo que el Poder Judicial reta a los otros dos poderes y pretende erigirse por encima de ellos.

El senador de Morena calificó de “provocación gravísima” el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara y advirtió que la Corte está “a un paso de llevar al país a una situación delicadísima, muy grave, de una crisis constitucional, porque ellos carecen de las atribuciones”.

Fernández Noroña descartó llevar a juicio político a los ocho ministros “rebeldes”, pues eso sería victimizarlos y alimentar el falso argumento de que el país se encamina hacia una dictadura.

Dijo que la 4T debe mantener la serenidad para buscar una salida institucional a la situación que han provocado esos ministros y alertó que los opositores podrían intentar un golpe de Estado contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No es el camino los juicios políticos, hay desesperación de algún sector, todos vemos la gravedad del asunto, pero acuérdense lo que ha pasado en otros países, el golpe de Estado en nombre de la ley, donde se usa a los medios y se usa al Poder Judicial para derrocar a un gobierno democrática y legítimamente electo.

“Debemos sostener con todo al gobierno de nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hacer las cosas de manera serena, comportarnos de forma institucional, porque nosotros tenemos la responsabilidad. Es un poder el que nos está retando, es un poder el que está violando la Constitución, es un poder el que está provocando, es un poder el que está actuando irresponsablemente, pero es un poder de la República, no es cualquier cosa, y no se puede atender desde el hígado”, advirtió.

Agregó que frente a esta situación de provocación, de tensión y de franca rebeldía de la Corte “hay quienes nos critican planteando que hay debilidad de nuestra parte, y no es así”.

“Suprema Corte no puede ser legisladora”: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arremetió contra los ministros del Máximo Tribunal al asegurar que no tienen las facultades para legislar y echar abajo la reforma al Poder Judicial, mientras que la renuncia de ocho de sus integrantes es para llevarse sus haberes por su retiro.

Al ser cuestionada sobre el proyecto para invalidar parcialmente la reforma judicial del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ya que busca suprimir la elección de jueces y magistrados, dijo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) saben que lo que están haciendo es inconstitucional, ya que no tienen las atribuciones de legislar frente a una reforma constitucional que siguió un proceso que fue votado por diputados y senadores y se aprobó en los Congresos locales.

“Los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos lo saben, son doctores en Derecho. No tienen las atribuciones como Corte de legislar ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución”, indicó.

La Mandataria abundó que los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales, y que por ello surge el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, y la “Corte no puede ser legisladora” ante una reforma constitucional.

Comentó que van a esperar a la votación de los ministros ante el proyecto que podría echar para atrás parcialmente la reforma al Poder Judicial, pero reiteró que son profesionales del Derecho y saben que lo que hacen no es correcto.

Asimismo, Sheinbaum declaró que “a todos nos va a juzgar el pueblo y la historia. Por eso es muy importante cómo van a votar los ministros ahora, porque van a pasar a la historia. A todo servidor público, a todos en nuestra época donde tenemos una participación en un espacio público de importancia, nos juzgan el pueblo y la historia”, dijo.

Indicó que los ministros que votarán ante proyectos e impugnaciones, “sabiendo que su voto va contra la Constitución, cuando ellos supuestamente son el resguardo de la Constitución, también van a pasar a la historia, y también el pueblo va a decir cómo se comportaron en un momento de transformación tan importante para el país”.

Sobre la renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte, señaló que si dimiten ahora se van a ir con “todos los haberes de retiro”, lo cual dijo que es “mucho dinero”.

“¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero”, expuso.

“Supremacía será la respuesta institucional”: Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, coincidió con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y sostuvo que los ministros de la Corte renuncian “porque no quieren perder sus privilegios”.

“Lo hacen para no perder los haberes que tienen, que son las prestaciones, los empleados, los vehículos, gasolina, servicios médicos y otros recursos, todo lo que les proporciona el Poder Judicial a los ministros en retiro, y esto habla de que no quieren perder sus privilegios”, resaltó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el líder guinda calificó como un despropósito que la Suprema Corte pretenda tirar la reforma judicial a través del proyecto del ministro González Alcántara Carrancá. Por ese motivo, sostuvo que el Poder Legislativo trabaja en la reforma de supremacía constitucional que, aseguró, dará respuesta “institucional” a esa pretensión.

“Es una decisión que encierra una conducta exorbitada, inconstitucional, producto de un arrebato y no de una reflexión, es grave y nosotros vamos a actuar de manera institucional para que no haya atropellos a la Constitución y a la ley, y esto lo haremos legislando, nada más legislando, de manera pacífica”, indicó.

Dijo que es “obvio” que no puede admitirse “ni puede aplaudirse” una decisión de ese nivel: “Porque por la Constitución se establece que no procede recurso ninguno contra una adición o una reforma a la Constitución”.

Monreal Ávila insistió en que este Congreso “está haciendo cambios profundos de manera pacífica e institucional”, y reiteró que la reforma judicial se aplicará, “porque es un mandato ciudadano”.

“Insisto, la decisión democrática de las urnas se va a defender. ¿De qué manera? Aquí, de manera legis- lativa. Vamos a actuar institucionalmente aprobando leyes y reformas que limiten los excesos y los abusos del Poder Judicial y de cualquier otro poder contra la ciudadanía. Estamos en ese proceso institucional legislativo para poner frenos, límites, a cualquier abuso, a cualquier extralimitación, a cualquier invasión que se tenga por ministros contra el Poder Legislativo y violación flagrante de la Constitución”.

Aprovechó para negar que la reforma en materia de supremacía constitucional represente un bloqueo a la ciudadanía para defenderse de atropellos a sus derechos. Dijo que las personas seguirán teniendo las mismas herramientas de defensa que han existido hasta ahora.

“Las mismas que tiene ahora, son los mismos que tiene ahora. La ciudadanía a través de los conductos y canales que establece la Constitución y la ley pueden acudir, en el caso de leyes reglamentarias y secundarias a impugnar actos legales y constitucionales”, expresó el diputado federal.

