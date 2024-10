Al manifestar que la economía de México “está sólida”, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la violencia que se ha registrado en estados como Sinaloa, Tabasco y Guerrero, vayan afectar la economía del país.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal garantizó que la estrategia de seguridad dará resultados “no es de un día a otro”, y que se pacificará poco a poco las zonas de seguridad en donde hay problemas de violencia.

“El Fondo Monetario, el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, habla de que si continúa esta violencia podría afectar mucho en la economía, ¿qué les responde?”, se le preguntó.

“No estoy de acuerdo. Hay una estrategia de seguridad que va a dar resultados. Como lo he planteado no es de un día a otro, ya se habló mucho durante el periodo del presidente López Obrador y hubo una disminución del número de homicidios en la tendencia que es muy importante. Había este debate de que sí hubo más en general, pero es muy importante la tendencia, no es lo mismo que los homicidios vayan creciendo a que vayan disminuyendo y nosotros nos hemos comprometido que poco a poco van a ir disminuyendo los homicidios porque hay una estrategia.

“Vamos a ir pacificando poco a poco al país en las zonas en donde todavía hay problemas de inseguridad y de violencia en particular Sinaloa, es un caso especial, por lo que ya conocemos y hay otras entidades de la República, donde se está atendiendo. Vamos a seguir trabajando (…) La economía de México está sólida y vamos avanzar en seguridad”, dijo.

En medio del proceso de confirmación del acceso de México a la Línea de Crédito Flexible (LCF) por 35 mil millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confió en que el gobierno actual dará los pasos hacia la consolidación fiscal movilizando más los ingresos.

Sin embargo, advirtió que al igual que toda América Latina y el Caribe, debe atender el problema de la inseguridad pública, ya que de enfrentar la violencia podría crecer medio punto porcentual durante un plazo de 10 años.

uul/apr