Sheinbaum: Viable juicio político contra jueza, pero no nos vamos a meter en eso; interpondrán queja ante CJF "Nosotros no nos vamos a meter en eso. No se trata de eso", aseguró la Mandataria federal

Conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum del 21 de octubre. Foto: Diego Simón Sánchez|EL UNIVERSAL