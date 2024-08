La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que la reforma al Poder Judicial no interviene en el T-MEC, por lo que consideró que no debe haber tensiones de ninguna manera sobre algo que le corresponde discutir a los mexicanos.

"No es cierto, en ningún lugar en el tratado, T-MEC, tiene el tema del Poder Judicial. Entonces, no tendrían por qué estar interviniendo de esta manera en algo que le corresponde exclusivamente a los mexicanos. Y eso no significa que debe haber tensión de ninguna manera", dijo en conferencia de prensa tras la reunión con el grupo parlamentario de Morena.

Señaló que la reforma al Poder Judicial es un planteamiento que se hizo previo a la elección, la campaña electoral, por lo que es "evidente que hay un mandato del pueblo de que se cumpla lo que se planteó durante la campaña".

"¿Eso le compete a quién? A los mexicanos y a las mexicanas. Hay otros temas que nos competen a ambos países, o a Canadá, México y Estados Unidos como el tratado, como temas conjuntos que se han tratado en este sexenio, de seguridad, incluso de inmigración, temas de cooperación", indicó.

























