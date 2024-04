Tras tronar en días pasados contra el primer debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y decir que las preguntas fueron hechas para atacar a su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el periodista Manuel López San Martín, quien fungió como moderador junto a Denise Maerker.

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de abril en Palacio Nacional, López Obrador confió en que en el segundo debate presidencial “jueguen limpio” porque, en su experiencia, “siempre hay mano negra”.

“Siempre ha habido mano negra de parte del INE y la sentí ahora, la mano negra, la mano peluda. Y por eso lo dije, porque se trata de la democracia”, expresó López Obrador.

En el Salón Tesorería, López Obrador contó que en el debate presidencial de 2018 pusieron a la modelo Julia Orayen “con no mucha ropa” para distraer: “Eso, que no me digan que fue espontáneo”. También en tono de broma recordó como en ese debate cuido su cartera del candidato presidencial panista, Ricardo Anaya.

Llamó a tener más cuidado en los próximos debates y a que especialistas “en cualquier tendencia política” revisen el ejercicio porque las llamadas coincidieron en que está mal la educación, salud y hay corrupción.

“Que cuiden eso porque no nos estamos chupando el dedo”, expresó.

AMLO arremete contra Manuel López San Martín

López Obrador aseguró que la periodista Denise Maerker fungió como profesional al moderar el primer debate presidencial, contrario a Manuel López San Martín.

“Pero el otro señor es un adversario nuestro, abiertamente, en contra nuestra, eso no se puede permitir”, declaró.

“Bien, vamos como Santo Tomás, hasta no ver”, expresó sobre los perfiles de Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho como moderadores del segundo debate.

“No tuvo nada que ver con el hecho de que nos hayan cuestionado, dije: ‘Aun con eso salieron bien las cosas”.

“Estaba yo contentísimo”, agregó al rechazar que estuviera molesto con el primer debate presidencial.

Recomendó a quienes participan en los debates no hacer caso a los asesores, sino ser lo más auténticos posibles y hablen a la gente con el corazón: “Esos publicistas no tienen ni idea, no conocen al pueblo, no recogen los sentimientos de la gente”.

