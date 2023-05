El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que son una mentira y demagogia los señalamientos del ministro Alberto Pérez Dayán que ellos hacen que se cumpla la Constitución, porque los integrantes de la Corte violan la carta magna al ganar más que el propio Presidente de la República.

“Eso es una mentira, ellos no defienden la Constitución, tan no la defienden que ellos la violan, tan claro porque no invento, que el artículo 117 establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República y ellos ganan cinco veces más de lo que yo gano y con argucias legaloides, ellos tienen esos privilegios violando flagrantemente la Constitución, que no vengan con demagogia, porque ya no es ese tiempo que engañaban”, dijo.

En conferencia, López Obrador reclamó que los ministros de la Corte no defienden la Constitución, sino sus intereses y de quienes se sentían dueños de México.

- ¿Dice que no se van a doblar?

- “Si, pues ellos deben seguir defendiendo su postura, nosotros hemos aprendido que el que se aflige se afloja”, respondió el Mandatario.

Ayer el ministro Alberto Pérez Dayán, en la presentación del libro "La Defensa y Remediación de los derechos sociales", expresó que los ministros “estamos fuertes y estamos convencidos, en ese sentido, nada nos va a doblar, nada”

Al tomar la palabra, aseguró que “el día que la Constitución cambie y diga otras cosas haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están a costa de lo que sea”.

El ministro Alberto Pérez Dayán fue el encargado de realizar el proyecto con el que anuló la primera parte del Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador.

Con información de Pedro Villa

