Senado aprueba rescate de 33 mil mdp del Fondo de Salud; pasa a San Lázaro

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos 2021, que incluyó un artículo transitorio para retirar 33 mil millones de pesos del Fondo del Insabi, a pesar de que no se discutió ni dictaminó en comisiones, como indica el proceso legislativo.

La mayoría de Morena y sus aliados (PES, PT y PVEM) presentaron ante el pleno del Senado una reserva de último momento y sin discutirla en comisiones para aprobar el retiro de 33 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos o Fondo de Salud para el Bienestar.

Los integrantes del Bloque de Contención (PAN, PRI, MC, y PRD) acusaron que hubo desaseo en el proceso y que la mayoría legislativa intentó incluir en la Ley de Ingresos 2021 un artículo transitorio para disponer de estos recursos; lo consideraron ilegal porque antes se debió haber aprobado una reforma a la Ley General de Salud que permitiera retirar dichos 33 mil millones del Fondo del Insabi.

Esta reforma no se pudo discutir ni aprobar porque la minuta proveniente de la Cámara de Diputados llegó por la tarde, mientras los legisladores seguían la sesión del Pleno para aprobar la miscelánea fiscal y las reformas a las leyes Federal de Derechos, del IVA e ISR. Se citó a sesión extraordinaria de las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos Segunda a las 17:30 horas, con el propósito de dictaminar la minuta para hacer adiciones y modificaciones a la Ley General de Salud.

No hubo quórum en la reunión extraordinaria de las comisiones unidas y, por lo tanto, la reforma a la Ley no se dictaminó; aún así, el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro la presentó con el apoyo de Morena.

“Es ilegal lo que están queriendo hacer, no importa si le cambian (a la reserva de Ley) que en lugar de que (el destino de los 33 mil millones de pesos) sea genérico para salud o sea para medicinas. No está bien que se esté queriendo meter por la puerta trasera a una Ley de Ingresos, una reforma que no hicieron”, dijo el senador Damián Zepeda (PAN).

“Tienen derecho a hacer esa reforma, no más que no la han hecho. Nos hicieron llegar una minuta, convocaron una sesión pero no pudieron aprobarla, entonces no tiene fuente, no hay una fuente legal de ingreso para meterlo a la Ley. En todo caso, sería cámara de origen la de Diputados”, subrayó.

El argumento de los senadores morenistas es que el dinero del Fondo, correspondiente a 109 mil millones de pesos, estaba “ocioso”, es decir sin utilizarse, y que podría aprovecharse mejor en la situación en que se encuentra el país por la Covid-19.

El problema es que en el transitorio que propusieron, se señala que los recursos se utilizarán para salud. Mientras que los senadores de oposición propusieron etiquetar en la Ley de Ingresos que los recursos se utilizarían para la adquisición de medicinas.

“¿Cómo es posible que se tenga ese dinero ocioso cuando hay tantos problemas de salud en el país? Es increíble lo que estos están haciendo. Nos hacen vacío en las comisiones y por supuesto que hacemos uso de la mayoría, para eso nos la dio el pueblo”, dijo la senadora Antares Vázquez Alatorre (Morena).

