Zhenli Ye Gon pide mejorar sus condiciones en penal del Altiplano

El empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon solicitó ser reinstalado en una celda con rejas dentro del penal de máxima seguridad del Altiplano porque tiene asma e hipertensión y que, por humanidad, le permitan compartir estancia con su primo.

Ante el juez Octavo de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Zhenli Ye Gon afirmó sufrir depresión por las circunstancias en las que permanece encerrado.

“Su señoría solicito atentamente que me autorice regresar al módulo cuatro o cualquier módulo que tiene la estancia con rejas, porque tengo problema de asma e hipertensión estoy usando inhalador (salbuterol) cuatro o cinco veces al día, quiero vivir un lugar no esté cerrado. Además, por la razón de humanidad quiero vivir junto con mi primo en misma estancia, él no sabe nada de español. Estoy sufriendo de depresión”, señaló.

El amparo fue tramitado hace unos días y el juez concedió una suspensión al empresario para que se le proporcione atención médica y se verifiquen las condiciones de higiene y demás cuestiones que se requieren a fin de evitar la propagación del Covid-19 al interior del penal.

Esto, debido a que Zhenli Ye Gon demandó a las autoridades del Altiplano por actos de discriminación y que desde la emergencia sanitaria por Covid-19 no tiene las condiciones idóneas para asearse.

