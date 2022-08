“Sedes estratégicas, en riesgo ante el crimen”

Los ataques del crimen organizado perpetrados en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, como la quema de autos y comercios, podrían extenderse en un futuro a instalaciones estratégicas del gobierno federal, que carece de una estrategia para protegerlas, alertaron expertos en seguridad.

Consultados por EL UNIVERSAL, coincidieron en que al parecer, en esta etapa de violencia que azota al país, los grupos criminales no tienen entre sus prioridades atentar contra instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Nacional del Agua (Conagua), aeropuertos, terminales camioneras, centrales telefónicas o de la iniciativa privada que provee servicios elementales a la población.

El vocero de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), José Luis Calderón González, expuso que las autoridades deben estar preparadas y estructurar una estrategia de protección a instalaciones críticas, pues no se puede descartar que más adelante la situación vista en los municipios de Zapopan, Jalisco; Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao, León, Abasolo, Guanajuato; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Tijuana, Mexicali y Ensenada, Baja California, evolucione.

“Y en lugar de ver una cadena de tiendas Oxxo, el crimen organizado voltee a ver la infraestructura como depósitos de combustibles, una subestación de la CFE, los aeropuertos. Al final del día lo que estamos viendo son estrategias para sembrar el terror y de alguna manera doblegar a las autoridades, entonces vamos a decir que en una dimensión mayor se puede tomar una instalación estratégica, porque con ello se puede paralizar la normalidad de una ciudad, de una región, inclusive de todo estado”, advirtió.

Manifestó que el gobierno federal no ha modernizado los sistemas de seguridad ni cuenta con un catálogo de instalaciones actualizado para contener los desafíos que se están viendo.

Calderón González recordó que en 2013, Los Caballeros Templarios atentaron con artefactos explosivos y balazos contra 18 instalaciones de la CFE, principalmente subestaciones, en Michoacán, tras la entrada de las autodefensas en Apatzingán, que era uno de sus principales bastiones en la Tierra Caliente.

“En México no hay un catálogo de instalaciones actualizado, por lo tanto no se puede distinguir qué instalaciones están clasificadas como estratégicas o no, pero sí hay instalaciones públicas y hay instalaciones privadas que brindan o soportan los servicios esenciales”, añadió.

El especialista en seguridad, Ricardo Márquez Blas, expuso que actualmente la infraestructura privada, ligada a la provisión de productos alimenticios y servicios a la ciudadanos, como comercios y tiendas de conveniencia, están más en riesgo, como se vio en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California.

“Las instalaciones estratégicas no están exentas, desde luego, pero en esta etapa no parecen estar entre las prioridades del crimen organizado. Al menos en esta etapa, la infraestructura que claramente está más en riesgo es la relacionada a la provisión de productos y servicios a la ciudadanía”, enfatizó.

El exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ahora CNI, Guillermo Valdés Castellanos, explicó que grupos pequeños del crimen lograron un impacto importante en la opinión pública con los ataques perpetrados a civiles, quema de tiendas de conveniencia y comercios, lo que en parte, consideró, se debe al descuido de los gobiernos, sobre todo federal, que a su parecer no tiene ni inteligencia estratégica ni táctica para impedir estas agresiones.

“La quema de negocios, autobuses se debe, en parte, al descuido de los gobiernos, sobre todo el gobierno federal, de no tener ni inteligencia estratégica ni táctica para impedir esto, porque tiene una actitud muy pasiva y cuando suceden no fueron capaces de reaccionar adecuadamente”.

Coincidió en que existe la probabilidad de que puedan atacar instalaciones estratégicas, por lo que espera que el Consejo de Seguridad Nacional haya mantenido la estrategia de protección y de cuidado de las áreas vitales para el funcionamiento del país.

Dijo que este tipo de acciones son muy al estilo de lo que realizaron en su momento La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Zetas y ahora el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Sinaloa antes lo hacía muy poco, lo comenzó a hacer ahora con lo de Ovidio Guzmán, pero fue posterior, y a Joaquín Guzmán y a Ismael El Mayo Zambada no les gustaba meterse mucho con la población”, detalló.