Los exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha dado respuesta con la verdad respecto a los cuestionamientos realizados sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Las respuestas dadas por Sedena de que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala no existía, que dependía del Cisen, que no realizaban interceptaciones telefónicas, cuando los documentos muestran parcialmente los textos de las mismas, que desconocen quiénes las realizaron, y otras respuestas que se nos dieron, simplemente no responden a la verdad.

“Las pruebas están a disposición de las autoridades, que además las conocieron de antemano y están publicadas en el informe Ayotzinapa”, manifestaron Angela Buitrago Ruiz y Carlos Martín Beristain en un posicionamiento.

