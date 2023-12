Un grupo de casi 20 expriistas anunciaron su adhesión a la precampaña de la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, arremetieron contra la dirigencia de la alianza opositora y su precandidata Xóchitl Gálvez, a quien calificaron como títere y perdedora.

En conferencia de prensa en la que presentaron la Alianza Progresista, líderes políticos como los exgobernadores del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y de Oaxaca, Alejandro Murat Honojosa; los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Nuvia Mayorga, y el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, se dijeron convencidos de que la opción que necesita México es la que encabeza Sheinbaum Pardo.

Expresaron que trabajarán para que la aspirante de Morena logre un triunfo contundente en las elecciones del 2 de junio y aseguraron que no buscan una chamba o un hueso, sino que los mueve “el amor por México”, además de que descartaron que vayan a formar un nuevo partido o que piensen integrarse como corriente a Morena.

“Lo quiero subrayar claramente: Eruviel Ávila no está en búsqueda de chamba, de hueso, no tengo ningún plan en ese sentido. Yo le apuesto a que le vaya muy bien a México y eso se va a lograr con la doctora Claudia Sheinbaum”, aseguró el exmandatario mexiquense.

Subrayó que el apoyo del nuevo Frente Progresista a Sheinbaum Pardo se debe a que probó que “ya está lista” para manejar el destino del país.

“Tiene experiencia y sabe gobernar; gobernó esta gran Ciudad, una de las metrópolis más grandes del mundo, es una persona que ya lo ha demostrado y tiene las tablas y conocimiento para entregar buenas cuentas a México. Está lista y tiene la sensibilidad para seguir transformando a este gran país”, sostuvo.

Jorge Carlos Ramírez Marín explicó que tras 40 años renunció al PRI porque el partido trabaja para fortalecer al PAN, su principal adversario por décadas, “los que nos han perseguido, que han siempre sobajado a nuestros gobernantes”.

“Cuando ves que se están construyendo, en lugar de las estructuras del partido, estructuras para el otro partido, (…) te das cuenta que no se está formando una alianza, se está formando lo que en derecho penal se llamaría asociación delictuosa, se está formando una pandilla, un gang”, denunció el yucateco.

Dijo que él ve en la precandidata de Morena a una mente que crea, mientras que en la otra precandidata ve una mente que sólo denosta.

“Elijo al proyecto que va a hacer más grande a México, no el que simplemente quiere que regresen los de antes, y cuando hablan de los de antes hablan de ellos mismos, por supuesto. Nada más hay que ver quienes están en la portada para saber cuál es el contenido de la revista”.

Los expriistas negaron oportunismo en su decisión de sumarse al proyecto de Sheinbaum Pardo, al afirmar que desde el Congreso y otros espacios apoyaron la consolidación de los programas sociales y estrategia de seguridad de la 4T.

Adrián Rubalcava dijo que tenía la oferta del PRI de ir al Senado y no le han propuesto nada en Morena, por lo que no se le puede calificar de oportunista. El edil de Cuajimalpa afirmó que la precandidatura de Xóchitl Gálvez no es sólida, pues “todo es a base de chistes, de bromas, todo es tratar de ganar simpatías a base de groserías”, cuando el país requiere un liderazgo serio y formal. “Pobre Xóchitl, tan lejos del triunfo y tan cerca de Alito [Moreno]”, dijo.

