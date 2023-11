El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que la presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña Hernández, se comprometiera a entregar 15 mil millones de pesos de los fideicomisos para los damnificados de Acapulco por el huracán Otis, y ahora cambia de opinión y “se rajan”.

“Es muy lamentable que estas cosas sucedan, porque se trata de la presidenta de la SCJN que en un escrito que me dirige se compromete a aportar los recursos de los fideicomisos para beneficio de los damnificados de Acapulco y ahora cambian, ya están metiendo amparos y con sus aliados del PAN haciendo estas maniobras leguleyas.

“Porque no solo fue la presidenta de la Corte, luego del oficio a la presidenta de la Corte, hay un acuerdo del Congreso y firma el representante del PAN y ahora se rajan, se echan para atrás”, dijo López Orador en su conferencia mañanera en las instalaciones de la Zona Militar 2 de Tijuana, Baja California.

López Obrador criticó que no solo es un amparo para detener el uso de los fideicomisos, sino que no son más y la ministra Piña Hernández no se pronuncia.

“Ya no es uno, ya no sé cuántos amparos y la señora ni siquiera se pronuncia, no vuelve a hablar, mejor que nos diga que cambió de parecer, la presionaron o por qué no va a cumplir”, añadió.

Criticó otra vez que los ministros de la Corte viven con muchos privilegios, con sueldos de 700 mil pesos mensuales, más que los ministros del gobierno de Estados Unidos, habiendo tantas necesidades en el país y violando la Constitución que nadie puede ganar el Presidente de la República.

“Y este es un gremio muy conservador, porque cuando hicieron la asociación, cuando se llevó a cabo la mezcla que se conocer como PRIAN, en pago desde Salinas le empezaron a dar al PAN el Poder Judicial, al grado de que Zedillo con la misma política nombró a un panista como procurador de la República (Antonio Lozano Gracia), les entregaron completamente ese poder a un partido”, repitió el Presidente.

