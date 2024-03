La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, dijo que fue víctima de una violencia mediática exacerbada e injusta contra su persona, sin mencionar el supuesto plagio de su tesis de derecho a finales del 2022.

“Se me privó del más elemental derecho que es ser escuchada… fui juzgada y sentenciada sin decoro alguno”, manifestó en el marco del Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de las Juezas, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La ministra alertó sobre una persistencia de la violencia contra las juzgadoras, la cual trasciende más allá de la afectación de sus derechos humanos, ya que puede llegar, incluso, a afectar la función que desempeñan y hasta a la institución a la cual pertenecen.

Esto para llegar al extremo de comprometer su integridad y tratar de vulnerar la independencia e imparcialidad con la que deben conducirse, o sean forzadas a abandonar su función.

Magistrado Felipe de la Mata; Magistrada presidenta, Mónica Soto; ministra de la Corte, Yasmín Esquivel / Foto: Especial

Indicó que, en el momento en que las mujeres ocupan cargos de decisión, se genera una dinámica que facilita a otras la participación efectiva en la vida pública, como también se propicia un círculo virtuoso para la promoción y progresividad de sus derechos.

“No deben desistir ni de nuestras aspiraciones, ni la defensa de nuestros derechos, ni la denuncia de la violencia en nuestra contra, hasta consolidar una igualdad sustantiva. Nada ni nadie puede callar hoy nuestra voz. El silencio nos convierte en cómplices”, aseveró.

En su intervención, la magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto, dijo que ninguna mujer debe tener miedo al juzgar y emitir resoluciones que estén apegadas a la paz, a la democracia y a la visión de igualdad sustantiva.

“Estamos aquí, dispuestas a decirlo, dispuestas a denunciarlo y, por supuesto, dispuestas a no permitirlo más. Ninguna jueza debe ser violentada por nadie.

“Que no se confunda la rijosidad del debate, que parece tan democrático, con la violencia hacia las mujeres; no tenemos que aguantar tanta violencia, no tenemos que tolerar ni un porcentaje de violencia”, expresó ante juzgadoras nacionales e internacionales, y autoridades federales.

Resaltó que el alto a la violencia hacia las juzgadoras tiene un punto final, “no permitamos nunca más una juzgadora violentada, discriminada o que por ser mujer también esté estereotipada”.

