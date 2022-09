Se darán 100 mil mdp más para adultos mayores; hay blindaje electoral: Secretaría del Bienestar

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, destaca un incremento de 100 mil millones de pesos para el programa de pensiones para adultos mayores en 2023. Además, estima que el siguiente año alcance los 11 millones de beneficiarios.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la funcionaria federal asegura que los programas sociales tienen un “blindaje electoral” para evitar su mal uso, tras señalar que en sexenios anteriores “han sido víctimas de esas políticas”.

Además, explica que a raíz de la pandemia aumentaron las fake news sobre la entrega de apoyos e incluso fraudes a beneficiarios, motivo por el que han interpuesto denuncias ante la policía cibernética, entre otras medidas para contrarrestar la desinformación.

Leer también: Senado alista una reforma contra mendicidad infantil

¿Cuál es el balance del presupuesto de la Secretaría del Bienestar para 2023?

—En este presupuesto para 2023 la propuesta fue de 409 mil millones de pesos para la Secretaría del Bienestar, de los cuales 335 mil van para la pensión de adulto mayor; también están las pensiones para personas con discapacidad, Sembrando Vida. En adulto mayor aumenta 100 mil millones, que obedece al plan especial del señor Presidente que se anunció en 2021 sobre el incremento del monto que se entrega a adultos mayores, con el objetivo de que en 2024 tengan un monto de 6 mil pesos, un aumento de 25%.

El programa de pensión de adultos mayores ¿qué avances han tenido?

—El programa ha duplicado su padrón, hoy tenemos 10.5 millones de adultos mayores. También duplicamos el monto: pasó de 2 mil 100 pesos bimestrales a 2 mil 550 pesos a partir del primer año de 2019. A partir de 2021, el Presidente decide que la universalidad vendrá a partir de los 65 años, es decir, se reduce la edad. Creo que han sido avances muy importantes, es un programa que cubre todo el territorio y llega a todas las localidades del país.

¿Qué estimación tiene sobre el aumento del padrón de adultos mayores?

—Creo que estaremos llegando por lo menos a los 11 millones.

Leer también: Liberan a 2 mil 685 reos “que no pudieron pagar abogado”

En personas con discapacidad, ¿qué retos enfrenta?

—Es un programa que tiene un millón de personas con discapacidad y se enfoca en niñas y niños que han sido la prioridad hasta los 30 años. Arriba de 30 años y hasta los 64 se da atención a las zonas indígenas, población indígena y pobres de las ciudades. Creo que tenemos la cobertura, pero falta, porque de 30 a 64 años teníamos un universo que no hemos atendido. A partir de ello, el señor Presidente les propuso a los gobernadores que se pudiera firmar un convenio en donde ellos pusieran la mitad del presupuesto y el gobierno federal la otra mitad. En total, 29 gobernadores firmaron el 15 de diciembre del año anterior, y ya tenemos 19 estados que han aportado recursos a la pensión universal.

Sobre el programa Sembrando Vida, ¿qué sigue?

—Estamos llegando a 450 mil sembradoras y sembradores, hemos cumplido la meta de un millón de hectáreas y tenemos mil 100 millones de plantas ya sembradas. También hemos incorporado territorios que el señor Presidente en los últimos meses nos ha instruido, sobre todo en la sierra de Sonora y Chihuahua, también en Michoacán y Guerrero.

¿Qué acciones implementan para evitar un mal uso de programas de cara al proceso de 2023?

—Como el señor Presidente ha afirmado, nosotros ‘no somos iguales’. Fuimos víctimas de esas políticas y no vamos a reproducir estas maneras de trabajar. Tenemos las reglas que establece la autoridad electoral, y procuramos que cuando una entidad está en proceso electoral adelantamos el pago; la ley no nos impide pagar, pero lo hacemos para no estar en campo, ni pagando en días de elecciones. Adelantamos los pagos, aplicamos un blindaje electoral y cerramos oficinas.

¿Cómo han combatido las fake news sobre la entrega de apoyos en redes sociales?

—Desde que vino el tema de la pandemia, también lo fue con la información digital. Hemos tenido ese problema de que ‘te voy a dar un crédito si me pones 500 pesos en estas cuentas’ o ‘ya no va a llegar’. También hemos hecho denuncias para que la policía cibernética intervenga, porque entre que [la fake news] entra a la red, lo detectamos y empezamos a hacer los anuncios, siempre hay un incauto que cae. Por ejemplo, los adultos mayores que no tienen acceso a la tecnología como otros grupos de edad, entonces estamos trabajando con SMS para mandar la información.