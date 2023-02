SAT, Auditoría e IMSS, los menos transparentes, señala Inai

Las 10 dependencias que resultaron más opacas en todo 2022 debido a que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) les modificó más respuestas negadas fueron: Servicio de Administración Tributaria (SAT) con 82; Auditoría Superior de la Federación (ASF), con 51, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 28.

Les siguen la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con 20; Comisión Federal de Electricidad (CFE) con 10, y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con siete, esto de acuerdo con estadísticas generadas por el órgano garante que contiene información de 136 dependencias y organismos del ámbito federal.

Le siguen la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con siete; Instituto Nacional Electoral (INE), tres; Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), dos. En el caso de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) marca cero modificaciones, pero contempla 114 en el rubro de negativas de solicitudes.

En las estadísticas del Inai también se reportan las dependencias y organismos federales que respondieron de forma negativa a solicitudes de información en 2022: SAT, con 911; IMSS, 527; Semarnat, 372; ASF, 308; CFE, 219; TFJA, 136; INE, 119; ANAM, 114; SHCP, 96, y CNBV con 76.

En el caso del SAT acumuló 911 respuestas negativas a solicitudes de información, de éstas, 150 se fueron a recursos interpuestos, de los cuales 25 se confirmaron, 82 se modificaron, una se revocó, tres se sobreseyeron, 14 se desecharon y hay 25 en proceso.

El IMSS acumuló 527 solicitudes de información negativas, de esas 78 se fueron a recursos interpuestos y tres se confirmaron, mientras que 28 se modificaron, 14 se revocaron, cinco se sobreseyeron, nueve se desecharon y hay 19 en proceso.

La Semarnat registró 372 solicitudes negativas, los recursos interpuestos fueron 159 y de estos 20 se modificaron, 111 se revocaron, seis se ordenan, seis se desechan y hay 16 en proceso.

En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex) registró 41 solicitudes negativas de información, los recursos interpuestos fueron 21, de éstas 13 se modificaron, cuatro se revocaron, una se sobreseyó y tres se desecharon. Tan sólo la semana pasada el Inai ordenó que IMSS debe dar los nombres de los médicos cubanos que fueron contratados para laborar en hospitales del país desde julio de 2022.

Carlos Hernández, especialista en certificados en delitos financieros, detalla que “en el caso de las negativas se deriva de que las instituciones aún no tienen la información, no la saben almacenar, buscar o documentar y por eso dan esa respuesta, o la consideran información confidencial, por lo que debe ser restringida”.

Abunda que “hay una línea muy delgada sobre lo que es confidencial y México no está preparado por más leyes que tenemos sobre transparencia, además de que no se tienen las herramientas, capacidades y los sistemas para documentar y dar la información a quien lo solicite, llámese ciudadanía o se restringe mucho y se abusa de ciertos criterios como la confidencialidad”.

Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, refiere que “una respuesta negativa es básicamente no respondieron la solicitud de información que una persona pidió”. Explica que puede ser en varios temas y que están obligados por la ley de transparencia a contestar, ya sea sobre funciones, uso de recursos públicos, contrataciones, sanciones o personal. Detalla que son obligaciones de transparencia establecidas en la ley y con base en ella, las instituciones tienen la obligación de responder.

Avendaño destaca que de acuerdo a la ley general de transparencia y lo que desglosa el Instituto Nacional de Transparencia: es no respondió, o puede ser inexistencia de la información, o no respondió el total de la solicitud, “a lo mejor la persona solicitó un par de datos y no responden todos los datos”.