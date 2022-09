Santiago Creel: “consulta que plantea AMLO le da la vuelta a la Constitución”

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, criticó la realización de una consulta para preguntar a la ciudadanía si están o no de acuerdo con que las Fuerzas Armadas continúen en las calles hasta 2028.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador panista sostuvo que con el anuncio del llamado ejercicio de participación ciudadana, el presidente Andrés Manuel López Obrador “le da la vuelta a la Constitución”, lo que es “totalmente ilegal”.

Manifestó que, como presidente del recinto legislativo de San Lázaro, su responsabilidad es defender la Carta Magna, por lo que en esa tarea “no pienso ceder un ápice”.

“Reiterar que el Ejecutivo no tiene facultades para hacer una consulta que se aparte de la Constitución, es decir, si no la realiza de conformidad con el artículo 35 de la Constitución, pues no la puede llevar a cabo, porque él está obligado a seguir un principio de legalidad”, expuso.

Creel Miranda explicó que si el Presidente de la República desea hacer una consulta, “debe respetar los requisitos que se marcan en la Constitución”.

“Y la Constitución señala que las consultas respecto a las Fuerzas Armadas están prohibidas, entonces, el pensar que el Presidente quiere darle la vuelta a la Constitución para hacer una consulta a modo, pues es un gravísimo error”.

Santiago Creel Miranda sostuvo que otro error es hacer dicha consulta en medio del debate de una reforma constitucional en curso, lo que representa una intromisión en las funciones del constituyente permanente.

“Y yo como presidente de la misma estoy obligado a defender la competencia, protesté guardar y hacer guardar la Constitución y no estoy haciendo otra cosa que eso, no pienso ceder un ápice en mis funciones y facultades para defender la Cámara de Diputados”, aseveró.

El legislador federal insistió en su llamado al diálogo para encontrar soluciones totales y no parciales.

“No escondo mi aspiración”

Respecto a las declaraciones del coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, quien acusó a Santiago Creel de buscar protagonismo derivado de sus aspiraciones presidenciales en 2024, el panista llamó al guinda a cuidar sus dichos, pues él mismo busca la gubernatura de Puebla.

“No quiero caer en la descalificación personal, no porque no pueda, sino porque respeto mi cargo y mi persona, yo no caigo en ese nivel de debate. Mi aspiración no la he escondido, entonces el tema no es ese, porque además, si así fuera, imagínate el problema que tendríamos en la Cámara, porque hay muchos diputados que quieren ser gobernadores y que tienen puestos de suma relevancia dentro de los cuerpos directivos de la Cámara”.