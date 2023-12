Monterrey, NL.— Durante el último acto oficial, seis horas antes de separarse de la gubernatura con una licencia de seis meses, Samuel García Sepúlveda afirmó que va a pintar de naranja todo México y pidió ayuda a los neoleoneses para que llegue a la Presidencia de la República el primer regio y el más joven en la historia del país.

Ante más de 2 mil personas reunidas en el Macrocentro San Bernabé, una zona de clases populares del poniente de la ciudad, García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantú encabezaron la “Celebración con Mujeres Poderosas”, un evento prenavideño organizado por la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, donde hubo comida, música y regalos para los asistentes.

Varias mujeres tomaron el micrófono para agradecer a Samuel y Mariana “todo lo que han hecho por Nuevo León”.

Una de ellas le comentó que, decepcionada del PRI y el PAN, ahora votará por él y MC, ya que es fan de Luis Donaldo Colosio, pero “como no soy hipócrita, le voy a decir que seguimos batallando por falta de agua, y quien me diga que no es cierto es un hipócrita, si no fuera por eso hoy lo apoyaría 100% Nuevo León”.

“¡Aplausos a Colosio!”, gritó Samuel García y mencionó que le ha pedido a Martha Herrera, secretaria de Igualdad de su gabinete, que compita por Monterrey, pero no se anima.

Ante el reclamo de que hay desabasto de agua en la entidad, García Sepúlveda señaló que el 15 de diciembre “terminamos El Cuchillo II y ya no habrá falta de agua nunca más, puro Movimiento Ciudadano”, dijo eufórico.

En entrevista posterior, Samuel García se dio tiempo para informar que en punto de las 23:59 horas se separaba de su cargo como mandatario estatal y que Javier Navarro asumía como encargado de despacho.

“Qué vergüenza para el Congreso. Es la segunda vez que hacen el ridículo. Ya dan tanta pena que el líder del PAN ya mejor se fue del país”, criticó.

Asimismo, en redes sociales indicó que se suma ya a la etapa de precampaña y advirtió que continuará su gira para ganar mencionando las ciudades de León, Morelia, Ciudad de México y Mérida.