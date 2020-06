“Salud de mexicanos y empleos son prioridad”

México está en el marco de una emergencia económica que todavía no se muestra 100%, y para el PVEM son prioridad cuidar la salud de los mexicanos y los empleos, así como los ingresos de los hogares, mediante modificaciones legales para que los gobiernos federal, estatales y municipales apliquen políticas públicas adecuadas, afirma el líder nacional de ese partido, Carlos Alberto Puente Salas.

La gente espera soluciones a los problemas que derivan de la pandemia del coronavirus, y el Congreso de la Unión está impedido de realizar sesiones presenciales porque el país se encuentra en los días de más alto contagio, y se tiene la expectativa de que el 15 de junio puedan llevarse a cabo actividades legislativas en las cámaras de Diputados y Senadores, y desahogar propuestas en periodo extraordinario.

Entre marzo y mayo se perdieron un millón de empleos, sin medidas que alivien la situación, sobre todo porque el Congreso no ha sesionado, señala Puente Salas en entrevista telefónica, en la que comenta que su fuerza política trabaja por sumar consensos en favor de proyectos de reformas y proposiciones que tienen un factor común: la reactivación económica.

¿Pasaron abril y mayo sin proyectos legislativos que respalden a la gente, se pierde tiempo?

—Sí. Lo señalamos cuando hubo oposición a periodo extraordinario con el tema de presupuesto y la emergencia sanitaria no lo permitió, pero estamos atentos a que de manera inmediata, en cuanto las condiciones lo permitan, llevar a cabo este periodo extraordinario; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) impulsa una reforma a la Ley de Disciplina Financiera que posibilita a los órdenes de gobierno responder a la situación tan apremiante que viven millones de mexicanos.

Proponemos que estados y municipios puedan crecer su capacidad de endeudamiento, que no es sólo abrir más crédito. Esta ley respondía a los excesos que se habían cometido en los estados y se ha disminuido la deuda, y la derrama del gasto en obra pública se vuelve lenta para la urgencia con que requerimos que lleguen recursos a las mini, pequeñas y medianas empresas que generan 80% del empleo.

¿Qué impacto tendría una reforma legislativa?

—Modificamos el destino del gasto, al incluir el término de inversión pública productiva, para que el gobierno de una entidad federativa pueda tomar mil millones de pesos de deuda, y esa bolsa la pueda destinar a microcréditos más amplios que los que ha destinado el gobierno federal, de 25 mil pesos.

Tales créditos podrían garantizar el no despido de los trabajadores en empresas de cuatro, seis, ocho empleados, en estos tres o cuatro meses que son los apremiantes, en lo que inicia la reactivación económica.

—¿Eso lo considera como inyección de recursos a la economía?

—Esto permitiría construir programas de empleo temporal, a través de la Ley de Disciplina Financiera, con lo cual convertimos una posibilidad de inyección de recursos de manera directa donde hace falta garantizar el ingreso a cada uno de los hogares de quienes ya perdieron el empleo o están cercanos a perderlo.

—¿Ejecutivo y Legislativo no están armonizados, cada cuál jala por su lado?

—Para nada. El escenario es bastante complejo. Íbamos por un periodo extraordinario, un grupo manifestó que no lo iba a permitir. No llegamos ni a la votación. Ese día la emergencia sanitaria escaló a la siguiente fase de cuidarnos más y no podemos celebrar sesiones hasta el 15 de junio. Hay buen entendimiento, respeto y distancia normal en la división de poderes. Todos estamos comprometidos en hacer frente a los retos.

El reto es realizar nuestro trabajo legislativo para permitir a presidentes municipales, gobernadores y al Presidente la aplicación de políticas públicas que respondan a las necesidades de los mexicanos.

—¿Cómo avanza el PVEM en su agenda en estas fechas?

—Más allá de las discusiones y las polémicas en la redes sociales, el PVEM ha tomado la decisión de actuar en los canales oficiales y presentar un diverso número de puntos de acuerdo.

—¿El bloque de contención estaba en desacuerdo en dar atribuciones del Legislativo al Ejecutivo, una carta blanca en materia presupuestal de manera permanente, no sólo para esta situación por la pandemia?

— Quedaría en la ley el porcentaje de ajustes que la declaratoria faculta realizar al Ejecutivo.