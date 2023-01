En el marco de la quinta reunión plenaria de los diputados del PRI, el coordinador priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, declaró que “los narcos son mugrosos”.

En conferencia de prensa junto a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, Rubén Moreira destacó que en San Lázaro “hay un gran grupo parlamentario” y criticó la violencia que hay en los estados, incluso en los gobernador por el Revolucionario Institucional.

Moreira llamó a los priistas a hablar de economía, salud y seguridad: “Sé que es un tema delicado, pero el narcotráfico se está apropiando de las elecciones y eso tenemos que decirlo”.

“De qué sirve ser candidato si no se puede ir a una región del país, de qué sirve ser candidato si no te dejan decir lo que uno quiera. Sé que las cosas son difíciles, pero también, y lo digo con todo respeto, y aquí está Carolina (Viggiano) que me conoce: Sé que si no enfrenta uno al monstruo del narcotráfico, las cosas no van a salir bien”, dijo.

“Sé que tiene repercusiones personales, familiares; sé de atentados, sé de muertes, todo eso lo sé, pero también sé que mi estado, Coahuila, está en paz y de nada sirve ser político para que una banda de mugrosos, porque eso son, mugrosos, quieran decirnos qué hacer.

“Los narcos son mugrosos, yo los conozco, los tenemos que enfrentar”, agregó Rubén Moreira.

Tras destacar las alianzas con PAN y PRD, el coordinador de los diputados del PRI aclaró que “en la mesa nunca se ha puesto ceder ninguna candidatura a futuro, ni Ciudad de México ni la Presidencia de la República y de eso yo soy testigo”.

“Y no veo cómo Morena retenga la Presidencia de la República ni cómo Morena retenga la Ciudad de México”, expresó.

Moreira advirtió que “vienen días de golpes” y que defenderán a Moreno Cárdenas.

