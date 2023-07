En un round de sombra donde el oficialismo pidió la renuncia como presidente de la Cámara de Diputados a Santiago Creel al acusarlo de realizar una doble faceta como aspirante a la candidatura presidencial opositora, así como de representar “a la supremacía blanca”, legisladores del PAN, PRI y PRD cerraron filas con el panista y señalaron que si tanta ética exigen, pidan al presidente Andrés Manuel López Obrador su renuncia porque diario hace campaña en la mañanera con recursos públicos.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, diputados de Morena se lanzaron contra Creel y en voz de Aleida Alavés pidió analizar la destitución de Santiago Creel, que se analice en la Comisión Permanente, a ser éticos, a pedirle su renuncia, es el momento de separarse del cargo.

Manuel Robles, diputado de Morena, exigió la renuncia y apuntó frente a las burlas de la oposición: “Eres el mejor ejemplo de lo que desea el conservadurismo y la supremacía blanca” y aseguró que Creel está abusando del cargo, pero reconoció que el oficialismo no logrará las dos terceras partes para convocar a un periodo extraordinario y analizar su remoción.

“Creo que te llevaras la postulación, eres el que mejor, estás abusando, sabes que no habrá dos terceras partes", dijo.

Santiago Creel, reviró y dijo que el presidente de la Cámara de Diputados es presidente cuando está en funciones y “esas funciones las he cumplido estrictamente, pero la ley no me impide militar en el PAN, ni expresar mis opiniones, nadie me puede reconvenir´”.

“Quieren discutir mi remoción, convoquen a un periodo extraordinario, pero también para elegir a los comisionados del INAI, atrévanse, consigan las dos terceras partes de los votos y después nos vamos al pleno de la Cámara de Diputados a ver si consiguen los votos, para mi remoción”, retó.

Dijo que lo que es ilegal es lo que hacen los aspirantes de Morena, “cuánto han gastado, son miles de espectaculares, tenemos corcholatas ricas con un pueblo pobre, es una vergüenza”.

“He defendido la soberanía, la competencia de la Cámara frente a un Presidente arbitrario que se cree el señor del país” por lo que “me voy a quedar aquí”, sentenció.

