Riñen Sarmiento y Fernández Noroña por avión presidencial

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador grabara un video promoviendo la rifa del avión presidencial TP-01, la cual se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre, el diputado Gerardo Fernández Noroña y el periodista Sergio Sarmiento cruzaron señalamientos en Twitter.

El periodista señala que, "Si el TP-01 es un insulto, todos estos gobernantes, y muchos más, insultan a su pueblo", mostrando un video de presidentes y mandatarios con sus aeronaves, a lo que el diputado del PT señaló que Sarmiento necesita un curso de decencia, "por defender un dispendio de un suntuoso avión, que no se puede usar para vuelos nacionales".

A través de redes sociales, Sarmiento llamó ignorante a Noroña, tras afirmar que el modelo de avión Boeing 787, puede realizar vuelos nacionales.



Esta es la razón por la que el Boeing 787 se utiliza principalmente en vuelos cortos @fernandeznorona

This is why Boeing 787s are mainly used on short-haul routes https://t.co/oocWSNuFwX

— Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) August 25, 2020