Resultado, “pese a trampas y boicot”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que debido a las “trampas y el boicot del INE” sólo obtuvo 15 millones de votos en la consulta de revocación de mandato del pasado domingo.

Esos 15 millones de votos representan 50% de los sufragios que consiguió en la elección presidencial de 2018, cuando obtuvo más de 30 millones de votos.

“Hay que tomar en cuenta que no se instalaron todas las casillas, se instaló un tercio. En 2018 se instalaron 160 mil casillas y ahora fueron 57 mil. Lo digo porque nuestros adversarios, que se enojan mucho, pues dicen: ‘Es la mitad de los votos que obtuvo el Presidente en la elección del 18’. Sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo descartó la amenaza del lNE de anular los resultados de la consulta porque no hay elementos, pero, “¿qué gana el INE anulándola? La tendría que repetir. Yo creo que así está la ley, ¿no? Y con cargo a su presupuesto. Y ahora sí a lo mejor hasta conviene porque van a poner todas las casillas”.

El Presidente acusó al INE de actuar antidemocráticamente, al poner obstáculos y ponerse en contra del proceso de revocación de mandato porque “no estaba de acuerdo con la consulta”.

Calificó de “muy lamentable” la actitud del INE, que “debería estar ahora celebrando, si no hubiese puesto obstáculos”, y dijo que es una paradoja que los que deben promover la democracia actúen de modo antidemocrático.

“Pudieron resolver el poner las casillas, pudieron resolver el difundir más la consulta firmando acuerdos con los medios de comunicación, organizando debates, pero no, ‘no hay dinero’, y por lo mismo, pues no hay consulta”, señaló, aunque insistió en que había la forma de difundir más y de promover más la consulta.

También recriminó a los partidos de oposición por no promover el ejercicio revocatorio. “Los mismos dirigentes de los partidos que calcularon ‘no vamos a ganar y si no vamos a ganar pues no participemos’, entonces la democracia es ganar y ganar y ganar y ganar, ¡no!, la democracia es hacer valer el derecho que tiene el pueblo a elegir libremente a sus autoridades y tomar las decisiones que más convengan al interés de la nación”.

Adelantó que en su iniciativa de reforma política electoral propondrá reducir el umbral a 20% o 30% del padrón electoral para que la consulta de revocación de mandato sea vinculatoria, ya que el actual de 40% “es muy alto”.

Dijo que si no es posible reducir el porcentaje quedaría a la voluntad del presidente. “Yo dije que si perdía me iba; aunque se trate del 18 o del 10, si se pierde, ¿cómo se gobierna?”.

El Mandatario expresó que estaba muy satisfecho con el resultado de este ejercicio, pues es un gran avance el que se haya dado este primer paso, que ayudará mucho a consolidar la democracia y a tener buenos gobiernos para que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos.

“Por eso estoy muy satisfecho, muy contento con esta decisión de la gente de participar, porque la apuesta de nuestros adversarios era a que se fracasara”, aseveró el Mandatario.