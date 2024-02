El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque les moleste a los medios y al ingeniero Carlos Slim, la rehabilitación de carreteras del sureste del país estará a cargo de los ingenieros militares de la Sedena para ahorrar recursos y que no haya transa en las obras.

“Si lo hacemos con el método tradicional no lo hacemos bien, no lo hacemos en tiempo, y los ingenieros militares son garantía de que vamos a cumplir y vamos dejar bien las carretas, lo digo con mucho respeto, pero coindicen -los medios- con Slim, que no le gusta que el Ejército nos ayude tanto”.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo expresó que cómo no va a confiar en el Ejército si los ingenieros militares hicieron las sucursales del Banco del Bienestar, los cuarteles de la Guardia Nacional, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

¿Quién construye en 75 mil millones de pesos en dos años y medio?, tenían estimado las empresas contratistas hacerlo en 300 mil millones, pero no iba a salir en eso… esa es la explicación que estanos dando, al porque necesitamos el apoyo de los ingenieros militares, si no fuese por ellos no hubiésemos avanzado, lo mismo la Secretaria de Marina”.

Acusó que en las pasadas administraciones se entregaron contratos leoninos para el mantenimiento de carreteras de los Estados, pero no se hacían bien el trabajo y había transas.

