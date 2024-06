Con la victoria de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, y la mayoría calificada que consiguió su partido en el Congreso de la Unión, se dan todos los elementos para que se aprueben las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Mauel López Obrador, lo que representa una regresión a la época de Gustavo Díaz Ordaz, señaló Alfonso Zárate, analista político y articulista de EL UNIVERSAL.

“Lo que se concreta es un escenario de una regresión muy grave, que nos llevaría al México de Gustavo Díaz Ordaz, estamos hablando de una regresión, digamos, de 60 años, en donde el Jefe del Ejecutivo federal, en este caso la Jefa del Ejecutivo federal, va a ir construyendo una Presidencia sin contrapesos, lo que intentó en estos cinco años y medio el presidente López Obrador”, indicó en entrevista.

Este panorama lo analizó en su nuevo libro México en la encrucijada: ¿democracia o autoritarismo?, en el que refiere que López Obrador escogió como su sucesora a Sheinbaum y no a Marcelo Ebrard, porque le tiene una “lealtad perruna” que garantiza continuidad a su proyecto y protección a sus intereses y los de sus hijos. “Claudia Sheinbaum sería muy poco, una figura marginal de no ser por López Obrador. Él la hizo, él la creó, él la ha llevado a lo largo de toda la carrera de la mano y él la hizo candidata presidencial, entonces, la idea es gobernar a través de ella”.

¿No cree que la virtual presidenta actúe con autonomía del presidente López Obrador?

—Existe la posibilidad y yo lo leo en algunos analistas, que Sheinbaum se separe de la línea del presidente López Obrador, esa es una hipótesis que yo no comparto. Eso no va a ocurrir por muchas razones, en mi libro explico por qué López Obrador escogió a Claudia, y no a Adán Augusto o a Marcelo Ebrard, entre ellas destacan por un lado, porque Sheinbaum es la nacida de sí, así como Colosio fue nacido de Carlos Salinas de Gortari, fue un invento.

La historia ha querido hacernos creer que Colosio era una figura destacadísima, inteligente, brillante, que iba a romper con Salinas, y bueno, yo creo que no, yo creo que, digamos, nada en la biografía de Colosio se explica sin Carlos Salinas. Salinas lo hizo diputado, lo hizo presidente del PRI, lo hizo secretario de Desarrollo, lo hizo candidato presidencial, lo hizo todo, entonces, algo así es el caso de Claudia. Claudia es un invento del Presidente.

¿Más de 35 millones de votos no le dan margen a Sheinbaum para consolidar su mandato?

—El capital político, esos 35 millones de votos no le pertenecen a Claudia, le pertenecen a López Obrador, es decir, tiene una base tan firme, tan devota y leal, que él pudo haber hecho presidente a Marcelo, y pudo haber hecho presidente también a Adán Augusto, y en el pasado él hizo jefe del Gobierno de la Ciudad a Marcelo, e hizo también a Mancera, y tenía la capacidad para hacer jefa de Gobierno a Claudia.

¿Qué fue lo que provocó la derrota de Xóchitl Gálvez en la elección del pasado 2 de junio?

—Yo creo que el resultado es el producto de la conjunción de muchos factores. Uno que me parece crucial, le llamo el legado, es decir, el resultado de la elección tiene que ver con la fortaleza del aparato político-electoral, con el carisma del candidato, con la naturaleza del legado del antecesor, qué impactos tiene sobre el humor social, con las alianzas con los poderes fácticos legales o ilegales. Aquí el tema del legado es importantísimo porque el Presidente ha tomado decisiones políticas de gran envergadura y que han tenido un impacto muy serio en modificar la condición de vida de millones de mexicanos. Lo que no se había movido por décadas, que era el salario mínimo, él logra una recuperación del salario, lo duplica, y eso es un impacto formidable sobre quienes tenían los menores ingresos.

Prestaciones que se incrementan y mejoran, acompañando a estas políticas públicas. Está la política de pensiones, algunas personas desde la derecha dicen que el electorado entregó su voto por cacahuates, y me parece que es una tontería y que es una falta de respeto, en realidad, ese apoyo para adultos mayores o a discapacitados o jóvenes estudiantes, no sólo no son cacahuates, sino que es un apoyo que modifica una condición de agobio en las familias.

Del otro lado está el desprestigio del PAN, PRI, PRD, la mediocridad de sus dirigencias, la ausencia de una mercadotecnia política eficaz, había tantos puntos que señalar, la errónea política de seguridad abrazos, no balazos, los 300 mil mexicanos que no debieron morir, pero perecieron por errores en el tratamiento de salud y las extorsiones a niveles inconcebibles.