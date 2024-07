La iniciativa presidencial de reforma judicial se dictaminará en comisiones de la Cámara de Diputados en la tercera semana de agosto próximo, adelantó el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila.

En un video que compartió en redes sociales, el legislador de Morena explicó que si no se dictamina esa y otras iniciativas consideradas prioritarias antes de que concluya la presente legislatura, tendrían que ser desechadas.

“En la mayoría legislativa consideramos que las iniciativas deben dictaminarse antes de que concluya el actual periodo de sesiones, que es el último de agosto del presente año. Con esto evitaríamos que fueran desechadas las iniciativas, pues la ley señala que si no se dictaminan ni se envían aprobadas en su caso a la Mesa Directiva de la próxima legislatura, se desecharán y tenemos que comenzar nuevamente todo el nuevo proceso legislativo, lo cual tardaría el tiempo que para ello prevé la ley”, precisó.

Ricardo Monreal informó que en el mismo paquete de la iniciativa de reforma al Poder Judicial están pendientes otras 19 reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales también son susceptibles de aprobación, en su caso, por la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la responsable de este ejercicio legislativo en la Cámara de Diputados. “Nosotros continuaremos en este proceso escuchando, dialogando, y una vez que se concluyan los foros vamos a procesar los puntos de vista en donde coincidimos o las propuestas que se consideren convenientes para su incorporación al dictamen definitivo, el cual será remitido, como ya lo señalé, a la Mesa Directiva para que el próximo 2 de septiembre comencemos con la discusión”, indicó.

Monreal Ávila, próximo líder de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que han sido muy importantes los foros de los Diálogos Nacionales que están llevando a cabo en varias entidades del país, pero reiteró que la mayoría legislativa tiene un mandato que ganó en las urnas.

“Ha sido muy alentador, además de participativo y productivo este ejercicio, a pesar de que también hay voces que lo descalifican, pero es algo que nosotros consideramos normal. No obstante que el poder reformador de la Constitución nos fue atribuido, que legítimamente fue concedido en las urnas, nosotros actuaremos al respecto con la mayor prudencia, pero también con la mayor fidelidad a este mandato popular.

“Los tiempos que pudieran presentarse durante el periodo legislativo son más o menos lo siguientes: la dictaminación de la iniciativa de la reforma al Poder Judicial, más o menos en la tercera semana de agosto y también la dictaminación de otras cinco reformas que se han anunciado como prioritarias”.

Ricardo Monreal insistió en que la reforma judicial no representa ningún riesgo para los trabajadores de ese poder. “Debo insistir en lo siguiente, porque he leído y he escuchado la preocupación de los representantes de más de 50 mil trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

“No existe una sola línea, párrafo ni palabra en la iniciativa, que afecte sus derechos. No es correcto que se distorsione el contenido de esta propuesta y que se intente manipular, y en el caso de los jueces, magistrados y ministros que irán a elección, podrán participar de manera automática en la elección que la Constitución señalará”, puntualizó.