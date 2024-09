Reforma judicial: “Rectificar el camino”, pide jueza a senadores que se pasaron a Morena

Al grito de "el Poder Judicial no va a caer", unos 300 trabajadores de la Suprema Corte y del Poder Judicial Federal adscritos en Oaxaca, Durango y Coahuila marcharon este viernes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) al Senado de la República en rechazo a la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Previo a iniciar su movilización, los trabajadores realizaron un mitin frente a la Bolsa Mexicana, donde advirtieron que con el "juez votado, peso devaluado" y "si pasa la reforma, se cae la Bolsa".

En un pronunciamiento, Lucero de Alba Peña, jueza de Distrito en Tlaxcala, hizo un llamado a los senadores José Sabino Herrera y Araceli Saucedo, quienes se pasaron a la bancada de Morena, para que reconsideren su decisión.

Y a los 43 senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano le expresó su respaldo por su decisión de votar en contra de la reforma judicial.

"Esto es un último llamado. A los 43 tienen todo nuestro respaldo. Le pedimos a la oposición que de verdad abra el pensamiento, abra el diálogo. Y a los 2 del PRD les pedimos que todavía tienen la posibilidad de regresar al camino”.

De Alba Peña alertó sobre los grandes problemas que traería la aprobación de la reforma para el bienestar económico del país.

"Se los hemos dicho, se los ha dicho el mundo y por eso seguimos haciendo un enérgico llamado urgente para rechazar esta reforma".

Y añadió: "Debilitar al Poder Judicial es debilitar la credibilidad de nuestro país. Esto no se trata de las grandes inversiones, esto se trata de las pequeñas empresas familiares que día a día comercian para llevar la comida a la mesa de sus familias, de las familias mexicanas".

"Sin un poder judicial confiable como el que hoy tenemos, ¿Quién va a proteger a esos comercios cuando la autoridad o los grupos de poder pretendan abusar de ellos? Lo que tendríamos que asegurar es fortalecer al Poder Judicial y no debilitarlo como lo pretende la reforma. Reforma sí, pero no así. México ya despertó y rechazamos esta reforma. El poder judicial no va a caer", añadió.

"Yo soy trabajador y soy la resistencia”, “el que no brinque es Lenia”, “juez votado, corrupto asegurado”, “juez votado, peso devaluado”, “juez por elección, afecta la inversión” , “el poder judicial no va a caer, no va a caer”, “si pasa la reforma, la bolsa va a caer, va a caer”, “circuitos unidos, jamás serán vencidos”, “reforma judicial, peligro comercial”, “todos somos uno y uno somos todos”, “si el pueblo se informa, no pasa la reforma”, “exámenes sí, tómbola no”, “ese apoyo sí se ve”, “México escucha, esta es tu lucha”, son algunas de las consignas que los trabajadores gritaron durante la breve marcha.





























maot