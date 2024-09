Durante la marcha en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), el ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá, fue cuestionado sobre la mayoría que hay en el Congreso de la Unión y llamó a reflexionar.

“Que reflexionen qué es lo que queremos, qué quiere el pueblo, la sociedad y lo que necesita México y trabajar por ello, absolutamente todos tenemos que trabajar, es México lo que está en juego”, resaltó durante la movilización del Ángel de la Independencia al Senado de la República.

Lee también Sistema de salud universal de México “no es como el de Dinamarca, es mejor”: AMLO

Antes de marchar los estudiantes de Derecho de diversas universidades dieron un discurso donde señalaron que esta reforma no es democrática, no es justa y no responde al mandato del pueblo, posteriormente iniciaron la movilización.

Al llegar al Senado, los universitarios dieron varios discursos y solicitaron a los legisladores un diálogo, en tanto Patricia Aguayo, vocera de trabajadores del Poder Judicial expresó que jamás había existido una lucha por defender a un Poder Judicial de la Federación en ningún lugar del mundo y están haciendo historia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul/apr