La reforma judicial tiene un componente machista y de discriminación, pues borra la paridad al interior del Poder Judicial Federal (PJF), indicó María Emilia Molina de la Puente, Presidenta de la Asociación Mexicana de juzgadoras.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la también magistrada de circuito detalló que abordaría dicho tema, que no ha sido visibilizado, durante la inauguración de los denominados Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional en Materia del Poder Judicial, que se desarrolló el pasado jueves 27 de junio.

A pesar de que fue invitada, y estuvo sentada en la mesa de diálogo, fue bloqueada en el momento que lo tocaba hacer uso de la voz.

Lee también: Inai ordena a CFE publicar puntos de carga para vehículos eléctricos en México

“Yo recibí una invitación de la Comisión de Puntos Constitucionales, en el orden del día estaba mi nombre, pero al llegar al foro no me permitieron hablar, se le dijo al presidente de la comisión que faltaba yo y aun así cerraron el evento”, expuso mientras compartió la invitación firmada por Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Molina de la Puente explicó que para remediar el agravio fue invitada a participar en el segundo foro que se realizará este lunes en el estado de Jalisco, sin embargo, una vez más le quitaron el espacio para hacer uso de la voz.

“Me invitaron a participar en el foro a realizarse en Jalisco y después me llamaron para decirme que por órdenes del Senado de la República ya no podía participar ningún juez ni ministro que porque ya habíamos participado en la inauguración, cosa que no es verdad. Yo ya tenía pagado mi viaje, pero lo cancelé porque me dijeron que si iba me dejarían estar solo como oyente”, explicó.

Para la presidenta de AMJuzgadoras, la bancada de Morena está evitando que se visibilice el tema de la equidad en la reforma, pues el proyecto no contempla medidas para garantizar la paridad en los cargos, ni establece medidas para juzgar con perspectiva de género, entre otras cosas.

“Me parece grave porque puede no haber coincidencia en posturas genéricas, pero en el caso específico de género debería haber coincidencia en la paridad. Muchas políticas han ido y venido, sin embargo, actualmente en el Poder Judicial Federal somos menos de 30% de mujeres juzgadoras en funciones, en la iniciativa se elimina totalmente la posibilidad de paridad”, declaró.

Agregó: “La reforma no dice nada de que haya exigencia de paridad en los cargos no obstante que para los otros poderes sí está definido, no se explica cuáles serán las herramientas para garantizar la igualdad y una justicia completa igualitaria, tampoco define cuál será la metodología para juzgar con perspectiva de género, nada de eso está analizándose y creemos que por lo menos deberíamos ponerlo sobre la mesa, pero si no nos dejan participar en los foros pues creo que tampoco podemos estar hablando de un diálogo real ni siquiera de escucha”.

Lee también: SCJN pone en marcha la campaña “100 sentencias de La Corte”

María Emilia Molina de la Puente advirtió que como presidenta de una asociación de defensa de la mujer, tiene el deber de levantar la voz, y aseguró que lo seguirá haciendo en los días y semanas posteriores, desde cualquier plataforma que se lo permita.

“Por eso decidí no quedarme callada, porque no es un tema de ego o de protagonismo sino de dar voz a las más de 500 asociadas que forman parte de la AMJuzgadoras, de todas las mujeres jueces que están pendientes de adscripción, de las secretarias que también serán perjudicadas, y de las mujeres en general para garantizar que se establezcan metodologías para juzgar con perspectiva de género”, aseveró.

La magistrada de circuito advirtió que si el tema de género no se coloca como uno de los ejes prioritarios en la discusión de la nueva reforma al Poder Judicial, “lo único que vamos a lograr es tener una Constitución que retroceda en la protección de derechos humanos de más de 50% de la población que somos las mujeres”.

Finalmente, se dijo abierta a que Morena le abra otro espacio para participar en los diálogos, e hizo votos porque el próximo gobierno federal, que encabezará Claudia Sheinbaum, ponga atención al tema de la paridad al interior del Poder Judicial.

“Todas las mujeres tenemos la esperanza y confiamos en que la presidenta electa, al ser mujer, tenga muy clara la agenda de igualdad, porque sería un contrasentido que habiendo llegado gracias al esfuerzo de todas las mujeres que históricamente han abierto la brecha, y obviamente desde su propio esfuerzo para romper ese techo de cristal, que sus políticas no fueran en pro de la igualdad. Hago votos porque nos brinden un espacio, y si esto no ocurre, decir que una cosa es que nos quiten el micrófono y otra que nos callen, la comodidad de nuestro silencio ya no la van a tener, vamos a seguir hablando y yo voy a seguir alzando la voz en todos los espacios que se me permitan formales e informales”, concluyó.