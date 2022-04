El calificativo de “recua de ladrones”, que le endilgó a Morena la diputada del PAN María Josefina Gamboa Torales, desató el enojo del vicecoordinador del grupo mayoritario, Leonel Godoy Rangel, quien sacó a relucir que la legisladora panista estuvo presa por cometer el ilícito de conducir luego de haber ingerido bebidas alcohólicas.

“Hace un rato, una diputada, que además estuvo presa por atropellar en estado de ebriedad a un ciclista, nos llamó recua de ladrones, entonces yo creo que es correcto que se llame al orden, pero sigo insistiendo que se haga para todas y para todos”, recriminó el exgobernador de Michoacán.

De inmediato, el diputado panista José Elías Lixa salió en defensa de su compañera de bancada, y le recordó a Godoy que sí de delincuencia habla podría a ver a su medio hermano Julio César, vinculado al grupo criminal de la Familia Michoacana.



“Me he referido al vicecoordinador de Morena con pleno respeto durante toda esta legislatura, pero esta muestra rapaz de ser un patán y buscar señalar a una de nuestras diputadas de la forma más vil, más grotesca y más pobre que la honestidad intelectual pueda requerir como exigencia mínima a un parlamentario no lo vamos a tolerar. Si quiere hablar de delincuencia, que voltee a ver primero a su familia y con mucho gusto de manera posterior conversamos. ¡Cobarde!”, expresó.

Leonel Godoy no se quedó callado y le pidió al legislador del blanquiazul que conozca el código penal, ya que las responsabilidades penales son personalísimas, no son transferibles, y yo me referí a un asunto personal y a una noticia pública, no me referí en ningún momento de otra manera. Es importante que eso quede claro, porque yo no soy -hay que aclararlo así nítidamente-, si hablan de una familia yo no soy de la familia Calderón”.

La diputada Mariana Gómez del Campo, sobrina del expresidente Felipe Calderón, solicitó que se revisen cada una de las expresiones que ha tenido Leonel Godoy “contra muchas mujeres de este cuerpo legislativo, incluida mi persona. Me gustaría que se revisaran cada una de esas expresiones y que fuesen analizadas en el Comité de Decanos y también en el Comité de Ética.

Lee también: “¿Hoy qué son? Un remedo de partido, traidores a la patria”, responde Mier a diputados del PRI

ardm