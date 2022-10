Reforma electoral marca el reencuentro de la alianza Va por México

Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD, y MC en la Cámara de Diputados, advirtieron que la lista de temas irreductibles de Morena en torno a la reforma electoral, "vulneran al Instituto Nacional Electoral (INE)".

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jorge Romero, Luis Cházaro, y Rubén Moreira, adelantaron que PAN, PRD y PRI ya trabajan en su propia lista de temas que no estarán sujetos a negociación, la cual presentarán esta misma semana de manera oficial.

PAN y PRD señalaron que este nuevo diálogo, podría marcan el reencuentro de la alianza legislativa de Va por México, a fin de superar "el trago amargo" que les dejó el apoyo del tricolor a la reforma para ampliar la presencia del ejército en las calles.

Este lunes, EL UNIVERSAL dio a conocer que aunque están dispuestos a negociar, las y los diputados de Morena tienen una lista de “irreductibles”, entre las que se encuentra Reducir el costo del INE, elección de Consejeros mediante voto ciudadano, disminución de salarios de Consejeros, reducir número de consejeros, reducir número de diputados federales, transparentar financiamiento a partidos políticos, y dar certeza a las acciones afirmativas.

Al respecto, los opositores explicaron que el principal tema en donde no cederán, es en modificaciones constitucionales para cambiar el método de elección de consejeros y tampoco la reducción en el número de los mismos.

El líder del PAN, advirtió que la lista de temas prioritarios para Morena en la construcción de una reforma electoral “vulneran al INE sin duda”.

Detalló que su bancada podría transitar en reducir sueldos y en buscar una “optimización” de recursos al INE, siempre y cuando no se modifique el 41 constitucional.

En lo que no van, aclaró, es en la elección de consejeros tal como la plantean.

“Para nosotros ello partidizaría la elección de consejeros, por lo que esa propuesta es imposible que la apoyemos. Qué bueno que ellos ya fijaron sus irreductibles, pero para nosotros atentar contra el INE, contra el Tribunal Electoral, o contra la OPLES son nuestros irreductibles”, declaró Romero Herrera.

El líder albiazul aclaró que su bancada no permitirá, “bajo ninguna circunstancia”, que se meta mano a las facultades ni a la composición de los árbitros electorales, si quieren hacerlo por ahí, no va a haber manera”.

Por su parte Espinoza Cházaro coincidió en que los temas prioritarios de Morena en materia electoral “por supuesto que afecta al INE”.

“Si le quitas el número de consejeros y le quitas el presupuesto, y cambias el método de elección de los consejeros, pues ya no es INE, es otra cosa. Para el PRD hasta ahora, la limitante es no modificar la constitución, lo secundario lo podemos discutir, lo de acciones afirmativas lo podemos discutir, pero yo veo intransitables los demás puntos porque es, en otras palabras, debilitar al INE y desaparecer al árbitro como lo conocemos hoy en día”, puntualizó.

El líder del sol azteca detalló que PRI, PAN y PRD ya están construyendo una propuesta conjunta sobre su límite común, es decir, delimitar los temas en que no podrían acompañar ninguno de los tres en materia electoral.

“Son nuestros irreductibles, para decirlo con toda claridad, y los presentaremos en esta semana”, indicó.

Tanto Romero, como Cházaro afirmaron que el nuevo acuerdo entre PRI, PAN y PRD, podría representar el resurgimiento de la coalición legislativa.

“Lo demostraremos con hechos y no palabras, si en la votación de la reforma electoral nos mantenemos juntos PRI, PAN y PRD, pues claro que será un punto de reencuentro para continuar caminando juntos y defendiendo a las instituciones del país”, declaró el perredista.

“Nadie puede negar que hemos pasado por un trago muy amargo, pero yo confío en que retomaremos el trabajo que veníamos haciendo los tres partidos", agregó Romero Herrera.

Al respeto, el coordinador del PRI confirmó que el tema electoral es motivo de diálogo con PAN y PRD, y detalló que el punto en común de los tres partidos, es defender la autonomía del INE y del Tribunal Electoral.

"Nosotros nunca hemos suspendido el diálogo con el PRD y con el PAN, pero últimamente hemos estado hablando sobre el tema de la reforma electoral. Yo insisto, el PRI no ha propuesto nada, y hemos dicho que si no hay reforma, para nosotros está bien, pero si hay reforma nosotros hemos puesto dos temas en los que no iríamos que es decir no a vulneraciones a la autonomía del INE ni vulneraciones a la autonomía del tribunal, todo lo que significa autonomía, o sea que no les quiten juntas locales, que no reduzcan funciones, que no modifiquen su composición, todo eso", expresó.

Finalmente, el líder de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, detalló que su bancada cuenta con agenda propia, y para ellos, "no existen las condiciones para una reforma electoral".

"Morena lo que está planteando es vulnerar la autonomía del INE, nos preocupa que antes pedían la destitución del líder del PRI quien preside la Comisión de Gobernación, y hoy quieren que la Comisión de Gobernación participe también en la dictaminación de una reforma político electoral", expuso.

Detalló que para la bancada naranja, sus irreductibles son que no se merme la representatividad y que tampoco se reduzca el número de consejeros del INE, e incluso, aclaró que si se trata de defender a las instituciones "sí estamos en la disposición de trabajar con ellos (PRI, PAN y PRD) en un bloque de contención que impida retrocesos democráticos graves"

Este jueves, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sostendrán un encuentro en punto de las 9:00 horas, para definir la ruta de debate de la reforma electoral.

Con información de Enrique Gómez

