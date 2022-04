El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, aseguró que la iniciativa presidencial de reforma electoral “nació muerta” y es un verdadero atentado a la democracia porque en el fondo busca que el gobierno federal y Morena controlen todos los organismos electorales del país para usarlos a su favor.

En entrevista con EL UNIVERSAL consideró que dicha iniciativa no tiene futuro en el Congreso de la Unión porque la oposición la frenará y en el fondo lo que busca el presidente López Obrador es iniciar una nueva campaña de descalificación y de linchamiento en contra la oposición y con los actuales consejeros del INE.

Consideró que es lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador busque regresar al esquema del viejo régimen donde el gobierno federal controlaba y calificaba todas las elecciones, ello en aras de que Morena y sus aliados se mantengan en el poder.

Destacó que esta reforma no tiene futuro, pero el mensaje en contra de la democracia que busca dar la 4T es muy grave, es digno de gobiernos totalitarios que buscan por medio de esos cambios legislativos controlar los órganos electorales y todo ente autónomo o que sea un contrapeso en el país.

“Ninguna, lo digo con claridad, ninguna reforma que busque debilitar al INE va a pasar, eso creo que lo tienen claro y no es más que discurso para calentar la tribuna. Nada que signifique que el gobierno organice las elecciones va a prosperar, no vamos a permitir regresarnos a los tiempos de (Gustavo) Díaz Ordaz o a los tiempos de (Manuel) Barlett como secretario de Gobernación, eso no va a pasar”, concluyó.

