La recientemente nombrada secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, fue una de las asistentes invitadas especiales al festejo por los 5 años del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre el templete, Alcalde enunció un discurso dirigido a todo el pueblo mexicano, pero principalmente a los jóvenes, a quienes se refirió como los principales encargados de la transformación de la historia.

En su participación mencionó que como la canción de Grupo Frontera. "La Transformación no se va, no se va y no se va".

Y agregó: "12 años después con la misma emoción nos encontramos aquí" señaló al referirse a la protesta del presidente cuando hizo un plantón para defender el trabajo y sueldos por Pemex en Tabasco.

Foto: Especial

La secretaría también refirió en su discurso al gran avance en materia de representación que han tenido las minorías, como las personas provenientes de pueblos indígenas y también recalcó el papel que las mujeres han tenido durante la actual administración.

Además, la nueva titular de la Segob se pronunció en contra de los conservadores y sus discursos en contra de la gobernabilidad democrática.

"Aquí seguimos. Como dice la canción de Grupo Frontera, la transformación no se va, no se va, no se va".

Fue la frase con la cual Luisa María Alcalde concluyó su pronunciamiento, haciendo una referencia a una de las agrupaciones más populares del momento.

Leer también: "Corcholatas", presentes en el festejo de 5 años de la victoria de AMLO