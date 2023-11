El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, indicó que algunos grupos porriles políticos se han reactivado en algunos planteles de la máxima casa de estudios, como en los CCH Azcapotzalco y Vallejo, y no descartó que detrás de ellos se encuentren partidos políticos de todos las tendencias para desestabilizar a la máxima casa de estudios.

"Hay de todo, desde grupos con intereses propios intereses de la Universidad, pero también hay algunos actores políticos, que pueden ser desde partidos políticos o grupos que hacen política desde la Ciudad de México”, dijo Lomelí en un encuentro que sostuvo con representantes de los medios de comunicación.

El rector aseguró que no existen fricciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues comentó que quiere a la UNAM como egresado de esta institución educativa.

"No hay rispidez con el Presidente. El hecho que haya estado la secretaria de Gobernación en la toma de posesión creo que fue una señal de apertura por parte del gobierno federal", señaló Lomelí Vanegas, quien precisó que se reunirá con el Ejecutivo federal.

"He solicitado una reunión con el Presidente. No tengo previsto reunirme de momento con las candidatas, pero no lo descarto", comentó.

