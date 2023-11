La virtual candidata presidencial del Frente Va por México, Xóchitl Gálvez, advirtió que el recorte presupuestal que alista Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados al Instituto Nacional Electoral (INE) pone en riesgo las elecciones del 2024 ya que saben que será una elección cerrada y su apuesta es por crear un caos en los organismos electorales.

En rueda de prensa en San Pedro Garza García, Nuevo León fue cuestionado sobre los recortes al Poder Judicial por 6,465 millones de pesos; a organismos autónomos por 13, 262.3 millones de pesos, dentro de lo cual el INE tendrá una disminución de 5 mil 003 millones de pesos, lo cual dijo es muy grave porque “de entrada pone en riesgo la elección del 2024”.

“Lo que quieren es usar ese dinero para temas electorales y sacrificar al INE para que no haya una organización adecuada y al no haber una organización adecuada como ellos mismos prevén va a ser una elección cerrada, ellos lo saben, ellos saben que no es cierto que están a 30 puntos, por eso están previendo pues todo este caos en los organismos encargados de organizar la elección y después de calificar la elección”, apuntó.

Consideró que la Cámara de Diputados debe dar marcha atrás a esta orden presidencial, “pero no se ve fácil, porque es un riesgo y pone en riesgo la elección del 2024, que necesidad, no lo pudieron desaparecer y ahora por la vía del presupuesto lo quiere desaparecer”.

Acompañada de empresarios de Nuevo León, dijo que estos recortes son para cumplir con los caprichos del Presidente, porque hay un excedente petrolero importantísimo fácil de 20 dólares diferenciales por barril entre el valor real del petróleo y el valor que están poniendo en el Presupuesto de Egresos que permitiría cotizar la mezcla en 2024 en 77 dólares y obtener 272 mil millones de pesos adicionales.

Dijo que con esos ingresos además de bajar la deuda, podríamos darle recursos a los estados 50,000 millones a los estados, podríamos darle 20,000 millones a los municipios para temas de seguridad y aparte se podría tener este fondo de reconstrucción de Guerrero y garantizarle el presupuesto a los poderes autónomos.

“Qué hace el gobierno. Se queda con ese guardadote, que nosotros le hemos llamado al cochinito de Sheinbaum, porque ellos lo que quieren es usar ese dinero para temas electorales y sacrificar el INE para no haya una organización adecuada”, agregó.

En otros temas se refirió a la eventual candidatura presidencial de Samuel García por Movimiento Ciudadano y dijo que “él ya es él es el favorito del Presidente” y recordó que cuando fue senador era muy crítico del entonces gobernador, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, pero “no se si ya cambió de opinión”.

