Reconstrucción post Covid implica reconciliación entre gobiernos y la sociedad: Alejandro Moreno

Como líder de partidos políticos de América Latina y el Caribe, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que la reconstrucción post Covid necesariamente debe implicar un proceso de reconciliación entre los gobiernos y la sociedad.

“Lo último que necesitamos, en estos momentos de crisis, son gobiernos que fomenten el desencuentro y abonen a la incertidumbre de nuestra gente”, dijo en su calidad de presidente de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) en el marco del 41 aniversario de esta organización regional.

En un evento virtual, Moreno Cárdenas informó que la Copppal ha planteado una colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que éste provea dinero fresco, apoyo barato, para reactivar la economía de la región, la que dijo, ya venía de un 2019 altamente convulso en términos de movilización social.

Subrayó que los gobiernos y los partidos políticos “tenemos la gran responsabilidad de convocar y de llamar al diálogo, de demostrar que tenemos capacidad para resolver los problemas del día y de canalizar efectivamente las demandas y los reclamos sociales”.

Dijo que los esfuerzos de los partidos de la zona deben estar orientados a reforzar la integración regional y construir una agenda social solidaria. Queremos, dijo Alejandro Moreno, construir para tener un mejor mundo, donde todos podamos aportar para garantizar armonía, paz, tranquilidad e igualdad a todos nuestros hermanos.

También lee: PRI e INE coinciden en ampliar derechos de mexicanos en el exterior

La Copppal, señaló, debe llamar a la unidad de nuestros pueblos, para hacer frente común en la construcción de una región incluyente, próspera y respetuosa de la diversidad.

Durante este evento vitual, el expresidente de Uruguay, José Mujica, dictó una conferencia magistral con el tema: “Hacia un nuevo paradigma de reconstrucción post Covid de América Latina y el Caribe”, en la que convocó a las fuerzas políticas progresistas a seguir luchando por la igualdad de oportunidades y a evitar que la humanidad se encamine hacia un “holocausto ecológico”, que esconde la cabeza en el bolsillo de la ganancia y en una economía de mercado.

“Las enormes diferencias de clase enferman la democracia; el mundo no resiste una cultura de despilfarro; no podemos seguir viviendo en un mundo de use y tire, porque este drama caerá sobre el hombro de las nuevas generaciones. Hay que luchar por la igualdad, pero también por la conservación de todas las formas de vida, a través de santuarios”, puntualizó.

Por su parte, Martín Clavijo, Secretario de Asuntos Internacionales del Frente Amplio Uruguayo y Vicepresidente de la Copppal, consideró indispensable discutir aspectos como el multilateralismo y la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud sea rectora de todos los temas de salud a nivel global.

Por medio de videomensajes, participaron dirigentes partidarios de México, Venezuela, Honduras, Jamaica, Ecuador, República Dominicana, Argentina, Chile y El Salvador, así como Oscar Laborde, Presidente del PARLASUR, y Sebastián Hagobián, Presidente de Copppal Juvenil.

rmlgv/nv