Reconocen a corresponsal de EL UNIVERSAL por su trayectoria

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y la Asociación Comunicadores por la Unidad, entregaron 80 reconocimientos a periodistas de todo el país por su trayectoria profesional, entre los que destacaron Roberto Aguilar, corresponsal de EL UNIVERSAL en Tamaulipas.

La ceremonia estuvo encabezada por la presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera (Morena), quien aseguró que sin el apoyo invaluable de los periodistas, muchos legisladores no estarían en sus posiciones y la sociedad no conocería la labor de los políticos.

“Hoy se les hace un reconocimiento en la trayectoria en el medio de la comunicación, y para nosotros es muy satisfactorio porque al final de cuentas el trabajo que muchos de nosotros hacemos en esta Cámara de Diputados en esta 64 Legislatura ustedes lo reflejan, en las notas, en los medios y sin ustedes el trabajo de nosotros no existiría ni se les comunicaría a los ciudadanos”, dijo la legisladora de Morena.

Roberto Aguilar, corresponsal de El Gran Diario de México en Tamaulipas, ha colaborado con esta casa editorial por 15 años y en febrero cumplirá 25 años como comunicador. Relató que ha cubierto de todo en estos años: cuestiones políticas, desastres naturales, nota roja, pero lo que más le apasiona es reflejar el lado más humano de la sociedad; es decir, contar historias que destaquen los valores de las personas.

“Este reconocimiento fue sorpresivo, me enteré la semana pasada y agradezco al comité organizador y lo dedico a mi familia y a los medios donde he laborado en más de 25 años y especialmente a EL UNIVERSAL. Esta casa que ha sido mi plataforma actual y a la cual en los últimos años es donde me he desempeñado y también compartirlo con mucha gente de provincia, especialmente de Tamaulipas, colegas que ante una serie de adversidades salen a diario en busca de historias para transmitir la noticia, a pesar de todo lo que tengamos que enfrentar en lo particular para conocer las historias y los temas inéditos que a diario transforman la vida social y de seguridad”, dijo Roberto Aguilar.

Este fue la sexta edición de la entrega de reconocimientos por la trayectoria profesional en comunicación que inició en 2014 en el Senado de la República.

Otros periodistas galardonados fueron: Claudia Flores Barreto, de Televisa; Mariana Escobedo, de Capital 21; Alfredo Flores, de News México; Javier Giles, de Radio Fórmula; Carolina Gómez, de La Jornada; Rita Magaña, de Ovaciones; Arturo Panza, de La Prensa y Julio González, de Televisa, entre otros.

