Rechazan datos de columna

Señor Director:

El columnista Roberto Rock publica este domingo diversas aseveraciones falsas sobre mi persona y sobre el INE.

1. Señala un asunto relacionado con supuestas quejas sobre “donaciones anónimas” no atendidas respecto de una organización que buscó su registro como partido político. Para corroborar esto, lo más sencillo hubiera sido entrar a la página web del INE para verificar que la fiscalización de los recursos corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización y no a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos que encabezo.

2. También se pudo haber consultado EL UNIVERSAL del 22 de agosto, para conocer que el día anterior el Consejo General del INE resolvió la totalidad de los asuntos relacionados con la fiscalización de los recursos de dicha organización.

Patricio Ballados Villagómez Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos. INE



Señor Director:

La columna firmada por Roberto Rock consigna información falsa sobre mis actividades profesionales.

Se afirma que: “Está documentado que Alanís Figueroa se desempeña ahora como consultora en temas políticos-electorales, y que acogió la causa de México Libre”. Esto es falso. Lo niego absolutamente. Ni la Consultoría, ni quien suscribe, lleva formalmente o informalmente “la causa” de México Libre.

También niego categóricamente haber recomendado a alguno de los funcionarios que se mencionan en la columna, al Presidente del Instituto Nacional Electoral, para su contratación.

María del Carmen Alanis Figueroa

RESPUESTA DEL COLUMNISTA

Señor director:

Me refiero a las cartas de réplica que en uso de su derecho emiten María del Carmen Alanís y Patricio Ballados, respectivamente exmagistrada presidente del tribunal federal electoral y alto funcionario del Instituto Nacional Electoral, sobre el Retrato Hereje del pasado día 4. Debo adelantar que me atengo a la credibilidad que me merecen las fuentes que nutrieron esa entrega de la columna. Se trata de un tema controvertido, como lo demuestran los posicionamientos de los propios actores.

El ánimo central del texto es acercar una mirada pública sobre nuestras instituciones electorales, cuyos integrantes suelen estar inclinados a la creación de cofradías políticas, burocráticas y familiares, del todo ajenas a su mandato. Será pertinente visitar pronto de nuevo esta agenda.

Roberto Rock